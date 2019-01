Il piccolo segreto inconfessabile: riciclare i regali di Natale

Nessuno lo dice apertamente ma quel sorriso sornione che scappa rispondendo alla domanda: “Ma tu i regali poco graditi, li ricicli o li butti?”, vale molto di più di tante risposte.

È difficile ammetterlo ma alla fine la maggior parte confessa che i doni non graditi o magari doppi, trovati sotto l’albero spesso vengono rivenduti su internet o messi da parte per donarlo poi ad altri. Pochi ingrossano gli scaffali di casa con oggetti che sanno che non utilizzeranno mai e solo i più sensibili tengono quella sciarpa orribile da indossare solo nelle occasioni in cui c’é anche chi quell’obbrobrio lo ha regalato. I più scaltri invece inviano un selfie con il dono come prova di gradimento e poi si ingegnano nel suo riutilizzo.

Se fate parte dell’esercito dei: “regali poco graditi subito spediti”, sappiate che oltre il 20 per cento degli italiani, fa come voi.

A tirare le somme è un’indagine condotta da Coldiretti/Ixè: circa il 20% degli italiani propende per il riciclo dei regali poco desiderati. Solitamente il dono in questione in pochi mesi finisce nella casa di qualche amico o parente. Piccolo trucco salva figuraccia: sarebbe importante scrivere su una agenda chi è stato a fare il regalo, in modo da non rischiare di ridarlo alla stessa persona. Un altro 20% cerca di convincere il negozio a cambiarlo o almeno a riprenderlo in cambio di un buono da spendere per qualcosa d’altro. I più tecnologici e con spirito imprenditoriale, circa l’11%, si attiva per rivendere l’oggetto sul web. Secondo Coldiretti il regalo più apprezzato e con il minor rischio di riciclo resta quello enogastronomico. Cappelli, guanti, maglioni e abbigliamento in generale sono ad altissimo rischio, così come gli oggetti per la casa e quelli tecnologici. Un vero e proprio giro d’affari, considerando anche che quest’anno, durante il periodo natalizio, i regali che gli italiani si sono scambiati hanno raggiunto un valore di 3,9 miliardi. Solo il 19% non avrebbe ricevuto alcun dono. I regali più gettonati, sempre secondo la Coldiretti, sarebbero stati prodotti alimentari, abbigliamento e giocattoli, seguiti da musica e libri.