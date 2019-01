Tra solidarietà e cene in famiglia, ecco come hanno salutato il 2018 alcuni dei volti più noti della Granda (Vedi foto)

E anche quest'anno è andato. Il 2018 è stato archiviato da poche ore con - come vuole la tradizione - brindisi, buon cibo e scambio di auguri. Oggi, primo gennaio 2019, TargatoCn.it svela ai suoi lettori come alcuni dei personaggi più noti della provincia Granda hanno trascorso il loro Capodanno.

Contrariamente a quanto si può immaginare, i più tanti lo hanno trascorso in casa, tra amici e famiglia. Qualcuno facendo volontariato, altri sul divano del salotto.

Iniziamo con il sindaco di Cuneo, nonché presidente della Provincia, Federico Borgna: “Ho atteso l’anno a casa, in compagnia di amici e tra l’altro questo - ha precisato - è stato il mio primo Capodanno da marito”.

Fine dell’anno all’insegna della tranquillità per l’assessore del Comune di Cuneo Paola Olivero : “Avevo bisogno di riposo, così ho organizzato una serata tranquilla: ho atteso il nuovo anno sul mio divano, in compagnia di Jackie, la mia gatta”.

Dopo un anno ricco di impegni e soddisfazioni Beppe Ghisolfi - scrittore, banchiere e vicepresidente e tesoriere di ESBG, il Gruppo Europeo delle Casse di risparmio - racconta: “Ho brindato in casa di Antonio Marchisio, il padre di Corrado, sindaco di Cervere. In pratica Capodanno in famiglia. Considerando che arrivo da Nuova Delhi ed Oslo mi ha fatto piacere rimanere a Cervere in assoluta tranquillità, a pochi metri da casa”.

Come consuetudine Alba ha accolto l’arrivo del nuovo anno con la festa organizzata dal Comune in piazza Duomo. Insieme al sindaco Maurizio Marello, al suo ultimo discorso di augurio dopo due mandati alla guida del Municipio langarolo, erano presenti gli assessori Massimo Scavino (Agricoltura e Commercio), Rosanna Martini (Trasporti) e Anna Chiara Cavallotto (Politiche Giovanili e Gemellaggi), insieme al consigliere delegato allo Sport Claudio Tibaldi.

Al brindisi di piazza Risorgimento ad Alba, non ha voluto mancare anche il consigliere comunale Ivano Martinetti. Dopo una cena tra amici, l’esponente del M5S, ora in lizza tra i candidati pentastellati in corsa per le Regionali 2019, ha preso parte al conto alla rovescia in piazza insieme alla moglie Silvia.

Mattia Germone, presidente dell'associazione "La Funicolare" (Mondovì): "Capodanno a casa mia con gli amici di sempre. Come l'amicizia richiede dedizione e impegno, così anche la valorizzazione del nostro territorio. Questo è l'augurio per i lettori e per tutti coloro che si impegnano ogni giorno per la nostra città. Buon 2019 a tutti!"

Lucia Mondini, la giovane cuneese che pochi mesi fa è stata inserita dal portale Snapitaly fra i cinque fotografi di moda più alternativi d’Italia che ha atteso il 2019 sulle Dolomiti in Trentino, in compagnia di Carlo, suo marito da pochi mesi e due coppie di amici.

Ha invece festeggiato in anticipo Nicola Dalmasso, vice presidente della Lift, la società degli impianti di risalita di Limone Piemonte: “Mia moglie passa il Veglione lavorando. Così è tradizione festeggiare con amici qualche sera prima e anche quest’anno abbiamo fatto in questo modo, brindando in anticipo durante una cena in una baita di Limone. La sera del 31 mi sono rilassato sul divano con Mimì, la mia cagnolina, un barboncino bianco e oggi, martedì primo gennaio, sarò tutto il giorno sulle piste”.

"Capodanno a La Morra, patrimonio Unesco, per augurare a questo territorio un 2019 di ulteriore grande sviluppo!": è l’auspicio di Luciano Messa, delegato ai Lavori pubblici nella Giunta braidese di Bruna Sibille

Capodanno alternativo per il "rifiutologo" albese, fondatore e amministratore della Cooperativa Erica, Roberto Cavallo: "Finché c’è stata luce ho potato le piante da frutto che erano di mio nonno. Poi sono andato a correre e raccogliere qualche rifiuto a terra. Ho atteso la mezzanotte con una cena frugale insieme ad amici al Centro Sportivo Santa Margherita, per stare nel mio quartiere e andare a letto presto: domattina (oggi, ndr) vado a camminare in montagna a Paraloup, tanto per ricordare a me stesso che ci sono state generazioni che i capodanni non hanno potuto festeggiarli e che hanno permesso a noi di farlo, e ancora oggi ci sono milioni di persone che questo momento lo passano sotto il tiro di un cecchino o nascosti dalle bombe...".

Nuovo anno salutato all’insegna del riposo per Marco Perosino, senatore di Forza Italia e ancora sindaco nella sua Priocca. Anche da qui la scelta di trascorrere tra le mura domestiche il passaggio al nuovo anno, dopo aver partecipato alla tradizionale celebrazione del "Te deum" in parrocchia, così da poter "ricaricare le batterie" in vista dei prossimi impegni tra Palazzo Madama e la guida del municipio.

Elvio Chiecchio, consigliere della Fondazione CRC, ha trascorso il Capodanno in un ristorante a Rocca de' Baldi, insieme alla compagna Stefania: "Auguri di sereno e felice 2019 a tutti i lettori di TargatoCn.it".

Guido Bessone, Moro del carnevale di Mondovì (ha trascorso il Capodanno a casa di amici): "Con l'auspicio che sentimenti tipici del Carlevè, quali amicizia, gioia e spensieratezza, possano accompagnarci, non solo per il 2019, ma anche per gli anni che verranno, rivolgo auguri 'moreschi' ai lettori di TargatoCn.it"

Lo scrittore Gian Maria Aliberti Gerbotto ha salutato il 2018 in accappatoio: “Sono stato al Sestriere, con la mia compagna Manuela Saija per festeggiare il capodanno in una Spa, cenando e brindando in piscina con vista sulle montagne innevate”.

William Casoni, coordinatore provinciale di Fratelli di Italia: “Ho trascorso il Capodanno in compagnia di amici cari che arrivano dal Lazio e dalla Sardegna, nella mia casa a Cuneo, con un goloso banchetto composto di prodotti tipici sardi, piemontesi e viterbesi”.

Pietro Danna, consigliere provinciale: "Come passare l'ultimo dell'anno? In compagnia degli amici e del fantastico paesaggio che ci regalano le nostre vallate! Un caro saluto a tutti i lettori di TargatoCn.it dalle splendide montagne di Prato Nevoso, e un augurio di buon anno a tutti voi".

All'insegna della solidarietà, il Capodanno di Marco Fuso, vicepresidente Confcommercio Cuneo e presidente Ascomforma: “Io da vent'anni ormai faccio sempre la stessa serata: essendo volontario della Croce rossa Italiana, svolgo il turno in 118”.

Ezio Raviola, vicepresidente della Fondazione Crc, ha trascorso l'ultimo dell'anno a San Biagio (frazione di Mondovì) a casa di amici: "Auguro a tutti voi di accogliere il nuovo anno con tutti i sogni e le cose belle con cui siete stati accompagnati fino ad oggi, e di aprire il vostro cuore a tutte quelle che verranno e che sapranno rendervi felici. Accogliamo l'anno nuovo buttando via tutto quello che ci ha ferito, ingannato, deluso e fatto stare male".

Paolo Adriano, sindaco di Mondovì (ha trascorso la serata in compagnia di amici presso un ristorante del capoluogo monregalese): "Capodanno nel migliore dei modi possibili, ovvero con la famiglia e gli amici! E naturalmente nella mia città, per me la più bella del mondo! Auguro di cuore a tutti un sereno e proficuo 2019, da trascorrere in salute e con le persone che ci vogliono bene! Che il nuovo anno porti con sé la positività e l'ottimismo necessari per raggiungere gli obiettivi che ognuno di noi si è dato, per sé, per la città, per i giovani, per chi verrà dopo di noi!".

Luca Robaldo, assessore comunale di Mondovì: "Capodanno in Toscana, con alcuni amici. Un augurio caloroso a tutti i lettori di TargatoCn e a tutti i monregalesi: che il 2019 sia prosperoso e felice!".

Carlo Giorgio Comino, presidente AsCom Confcommercio Mondovì: "Quale modo migliore per concludere l'anno? Si lavora nella propria attività e poi una cenetta tra amici per brindare al nuovo anno, sperando sia foriero di buone prospettive lavorative con tanti progetti da portare avanti nel segno dello sviluppo del nostro territorio".

Serata casalinga per la capogruppo della Lega in Regione Piemonte Gianna Gancia e suo marito Roberto Calderoni, senatore della Lega e vicepresidente del Senato, che hanno atteso il nuovo anno in casa, a Narzole, circondati da familiari e amici.

Capodanno in tranquillità, anche per il tenente colonnello dei Nas e scrittore con la passione per i gialli, Biagio Carillo che ha brindato a casa in famiglia.

Il presidente di Conitours Beppe Carlevaris ha parlato del suo Capodanno come di una serata trascorsa "lavorando in allegria". "Ho festeggiato con i miei clienti nel mio locale a Limone Piemonte - ha detto - e ho finito in bellezza con un evento che quest'anno abbiamo organizzato nella Spa dell'hotel".

Viaggio all’insegna dell’arte per il regista Alessandro Ingaria, sindaco di Priero: “Ho festeggiato a Firenze, dove sono andato con la famiglia a visitare gli Uffizi”.

Giorgio Groppo, presidente dell’Avis Provinciale e Regionale, nonché Presidente Nazionale Convol, è in ece categorico nella sua scelta: “Credo molto al Natale ma niente al Capodanno quindi sono rimasto a casa a leggere un buon libro”.

Il saviglianese Marco Buttieri, amministratore delegato e presidente della società Fruttinova Spa: “Per me è stato un Capodanno in famiglia”.

“Veglione nella mia amata città, con parenti ed amici”, così ha trascorso la festa dll’ultimo dell’anno il sindaco di Borgo San Dalmazzo Gian Paolo Beretta.

Capodanno in famiglia anche per l’imprenditore della Cosmo Duilio Paolino: “Sono stato a Milano - racconta - per una gioiosa festa con i miei nipotini e la famiglia”.

“Finalmente a casa, nel mio paese all’Argentera per qualche giorno”, ha detto l’onorevole di Fratelli di Italia, nonché sindaco di Argentera, Monica Ciaburro: “Ho festeggiato in famiglia, in tranquillità”.

Capodanno al mare per il direttore dell'ATL del Cuneese, Paolo Bongioanni: “Ho trascorso gli ultimi giorni del 2018 al mare, a Sanremo, dove sono ancora oggi, primo gennaio 2019. E devo dire che il 31 è stata una giornata proficua, visto che ho pescato un bel polipo che poi ho cucinato per il cenone”.

Ha optato per la Liguria (provincia di Savona) anche il consigliere dell'ATL del Cuneese Rocco Pulitanò: "L'augurio per i lettori è che il 2019 sia un anno di prospettive certe. A livello di ATL del Cuneese porteremo avanti tutti i progetti e le iniziative fin qui intrapresi. Non solo: questo sarà l'anno della cultura, con l'obiettivo di promuovere e valorizzare al meglio il nostro magnifico territorio".

Carlà, artista monregalese che nel 2018 ha vinto premi nazionali, continentali e internazionali, ha trascorso il Capodanno in famiglia: "Ogni volta che ci affacciamo ad un anno nuovo, tutti parlano di cambiamento. in realtà, nulla cambia, ma tutto continua. il cambiamento che cerchiamo è nella nostra testa, nei nostri occhi e nel nostro cuore, non in una pagina nuova del calendario. Se per un istante chiudessimo gli occhi verso un nuovo inizio che sta per arrivare, ci accorgeremmo che il futuro è una pagina bianca di un libro di 365 pagine che scriviamo con le persone a cui vogliamo bene con l'obiettivo di avere nuovi piedi, nuove orecchie, nuovi occhi, e una nuova spina dorsale per aiutarci ad essere più umili e umani, recuperando i vecchi valori che si sono persi! Buon 2019".