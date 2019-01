A tu per tu con la pittrice Maura Boccato e la sua ricca tavolozza di emozioni su tela

Nell’esperienza della bellezza c’è sempre la percezione di trovarsi davanti a qualcosa che non appaga soltanto i sensi, ma che richiede di andare oltre, verso una profondità non visibile e tuttavia presente. Il fascino di queste parole deriva dall’incontro con una donna romantica, creativa e dotata di un intenso amore per i colori: si tratta di Maura Boccato, dall’incoraggiante storia artistica, iniziata già da fanciulla. Laureata all’Accademia di Belle Arti, l’artista braidese ha studiato alla scuola di Danila Ghigliano, fino a prendere il largo in una carriera segnata da raffinate mostre personali e collettive, in cui ha presentato opere capaci di trasmettere un intenso messaggio comunicativo. Molte le esposizioni che hanno consacrato il suo talento. Un estro che non smette di stupire per la varietà delle soluzioni tecniche ed espressive, che creano quell’inevitabile empatia ed identificazione da parte di chi ammira la sua arte. I lavori di Maura Boccato hanno travalicato anche i confini italiani, per porsi in dialogo con altre esperienze, ad esempio in tema di incisioni, come la partecipazione alla 6ª Edizione della Abertura Atelies de Artistas di Lisbona. La semplicità come valore al fianco della tradizione. Una tradizione che emerge attraverso un’introspettiva e metabolizzata esternazione dei sentimenti interiori e della vita umana, come racconta l’opera dalla quale l’artista non si separerebbe mai: “Freme. Uno scambio infinito. È un’opera a pastello molto grande che racconta la mia storia. Sono molto affezionata anche ai quadri che rappresentano le copertine dei libri che ho illustrato” e ci indica il cavalletto che regge il suo Polesine, un soggetto di elevata genialità ed ispirazione. Partiamo da qui.

Che cosa ti ispira?

“L’ispirazione principale sono le mie emozioni e le sensazioni che provo in certi momenti, che voglio catturare e mettere su tela. Ciò avviene in forma più o meno figurativa, perché tanti quadri rappresentano mondi immaginari, non solo reali. Attraverso questi mondi trovo una grande soddisfazione, perché le persone che li osservano, non essendo paesaggi concreti, riescono a raccontarmi qualcosa di loro, vedendoci le proprie storie personali”.

Quando hai scoperto la tua passione per l’arte figurativa?

“La mia passione per la pittura non ha una data di nascita. Da ciò che ricordo di me ho sempre disegnato e pitturato. Quando ero piccola, mia madre, per intrattenermi, disegnava i personaggi delle storie su una lavagnetta e poi li colorava perfettamente. Questo ricordo, che è già un momento di intimità tra madre e figlia, mi è rimasto sempre nel cuore, per cui, quando ho avuto qualche momento sia di tristezza che di gioia un po’ più eccessiva, lo disegnavo. Ho iniziato così e non mi sono più fermata”.

Che cosa ti viene in mente se dico «Pittura»?

“Mi viene in mente lo strumento che uso per rappresentare il mondo dentro e fuori di me con forme e colori. Nella storia dell’arte le tecniche pittoriche si sono evolute in modo straordinario e, nella mia arte personale potrei inserire nella parola “pittura”, oltre all’uso di pennello e colore, anche l’uso di materiali plastici, oggetti, realizzazioni che si servono del mondo per raccontare il mondo”.

Se dovessi definire la tua arte in una parola?

“Vissuta”.

Che cosa pensi dell’arte contemporanea?

“Mi piace. Mi incuriosisce. Amo l’arte del mio tempo, perché amo il tempo in cui sto vivendo, con tutte le sue bellezze ed i suoi drammi. L’arte contemporanea, a volte, è sfacciata, osa molto. Imparo dagli artisti e cerco di informarmi e conoscere il più possibile, perché credo che l’arte nasca dall’arte. La produzione artistica è così ricca che devo mettere coraggio per produrre anch’io. Ci provo, alla luce di grandi maestri”.

Quali sono gli artisti che trovi interessanti?

“Michelangelo Pistoletto è fantastico. Il suo Terzo Paradiso è un’invenzione che ci fa sperare in una nuova umanità, nella fine del conflitto pesante tra natura ed artificio. Chi non può condividerlo? E poi, la sua capacità di coinvolgimento attraverso l’arte! È capace di far pensare ed oggi questa è una missione sociale”.

Che cosa ti affascina?

“Le pitture rupestri del neolitico, i cavalli leopardati della grotta di Pech-Merle, gli animali incisi e colorati delle pitture parietali della grotta di Lascaux, plastici ed in movimento. Qui percepiamo la grandezza dell’umanità nel suo desiderio di ricordare, di lasciare le proprie tracce, di affermare la propria identità. Pensate a questi uomini dalla vita difficilissima, concentrati nel problema della sopravvivenza del gruppo che inventano l’arte. Menti eccelse, elaborano un racconto per immagini con strumenti della natura e proprio così nasce la prima corrente artistica”.

Se potessi comprarti un’opera d’arte che non è in vendita, quale vorresti tenere in casa?

“Visto che siamo nell’ipotetico, un Achrome di Piero Manzoni mi sarebbe utile per ricordare il pensiero dell’irriverente giovane artista che ci fa capire come l’arte non dia delle risposte, ma aiuti a porsi delle domande per capire veramente chi si è”.

Quando un’opera è davvero finita?

“Non mi accontento facilmente del risultato delle mie opere. Le penso per molto tempo, anche mesi, finché le vedo chiaramente con gli occhi della mente, poi le progetto. La realizzazione è così quasi scontata, ma per considerarle finite devo convincermi e rassegnarmi a smettere di pensarci”.

Il tuo colore preferito?

“Il giallo nelle sue gradazioni, almeno quaranta”.

In che modo, secondo te, l’arte potrà migliorare la società?

“Trasmettendo valori, permettendo alla gente di raccontarsi davvero, perché solo così si possono trovare dei punti di contatto che servono ad evitare le guerre, piccole e grandi”.

Si può vivere di sola arte?

“So solo che senza arte trascorrono i giorni, ma non si vive veramente”.

Chi è per te il fruitore ideale di una tua opera?

“Ho trovato fruitori attenti e pieni di passione, persone che mi hanno apprezzato e sorpreso. Non esiste il mio fruitore ideale. Esistono coloro che vengono magicamente catturati da immagini che ho pensato e questi li adoro!”.

Se un giovane venisse da te e ti dicesse: «Voglio dipingere», che cosa gli diresti per prima cosa?

“Vai e dipingi!”.

Se dovessi consigliare una colonna sonora da mettere come sottofondo durante la visita ad una tua esposizione, cosa sceglieresti?

“Mi piace Enya e la userei come sottofondo sia per l’atmosfera che crea e perché alcuni brani mi riportano alla mente dolcissimi ricordi. All’improvviso, potrei, però, introdurre qualche pezzo di Tina Turner, così, per vedere cosa succede”.

Progetti futuri?

“Continuare a dipingere e farmi uno studio”.

Se potessi scegliere un colore per dipingere la città in cui viviamo, quale sceglieresti?

“Sceglierei tutte le sfumature dei colori di terra, i rossi ed i gialli, gli ocra, i colori del terreno di collina su cui siamo e, ovviamente, non possono mancare gli azzurri, colori della fiducia e della serenità per augurarla ogni giorno a tutti noi Braidesi”. Grazie!