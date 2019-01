"Proviamo a mantenere l'alberghiero a Piazza": il "Giolitti" di Mondovì oggetto di un ordine del giorno in Provincia

"Ben conscio che la Regione Piemonte richiede una progettazione definitiva in tempi molto ristretti al fine di evitare di non vedersi riconosciuti i fondi che la stessa ha stanziato ben 12 anni fa in favore dell'edilizia scolastica monregalese, e che quindi il progetto del nuovo plesso scolastico all'Altipiano va in questa esclusiva direzione, ritengo comunque che si debba tenere in considerazione l'opinione dei dirigenti scolastici, i quali hanno espresso in svariate sedi alcune riserve sulla costruzione del nuovo plesso. L'obiettivo di quest'ordine del giorno è, quindi, duplice: da un lato impegnare il presidente della Provincia a mantenere i citati fondi regionali in favore di Mondovì e, dall'altro, verificare se davvero sussistano ulteriori opzioni per utilizzare quegli stessi fondi".