Pallet e Bancali di Legno: l'utilizzo ed i vantaggi nell'industria nei trasporti

Il pallet è il mezzo più utilizzato per gestire nei migliori dei modi il trasporto, lo stoccaggio e la movimentazione delle merci, soprattutto quando si trattano di merci. Il pallet, chiamato anche bancale in legno, è una piattaforma di legno, compatibile per la movimentazione da eseguire con carrelli appositi o elevatori a forche, impiegati principalmente per lo stoccaggio, il movimento e il trasporto di merci.



Vantaggi dei pallet



L’utilizzo dei bancali di legno per il trasporto e la logistica delle merci comporta vantaggi in merito alla facilità e velocità del trasporto in blocco di merci e prodotti finiti. L’utilizzo dei pallet proposto da L’Imballaggio migliora il trasporto apportando benefici a tutti gli attori coinvolti nella vendita, acquisto e trasporto dei beni. Inoltre il loro utilizzo apporta vantaggi anche alle aziende che devo immagazzinare i beni in quanto permettono di mantenere la merce in ordine e di immagazzinarla, utilizzando apposite scaffalature, nel migliore dei modi risparmiando spazio in magazzino.



Pallet e automazione industriale



Un ulteriore vantaggio che l’utilizzo dei pallet apporta all’interno della filiera commerciale è la possibilità, soprattutto per le grandi aziende e per la grande distribuzione, di automatizzare la movimentazione dei pallet. Questo processo comporta, superato i costi iniziali, vantaggi in termini di tempo, di costo e di sicurezza. L’automazione attraverso la pallettizzazione automatica può essere utilizzata dalle aziende che producono e vendono merci, ma anche per alcune fasi dell’automazione, da coloro che le acquistano e le ricevono. Le funzioni di questa automazione sono la possibilità di stoccare e movimentare con velocità e sicurezza i pallet vuoti; la possibilità, quando necessario, di separare con facilità un bancale dagli altri; trasportare pallet vuoti con rulli in maniera automatica e veloce; caricare in automazione i pallet; imballare automaticamente i pallet con la pellicola; la possibilità di etichettare i pallet; movimentare facilmente i pallet caricati e pronti per il trasporto. Tutte queste fasi se svolte automaticamente permettono una buona gestione del magazzino in maniera veloce e sicura.



La filiera dei pallet



I pallet su misura sono fondamentali nella gestione dei moderni sistemi distributivi, soprattutto per quanto riguarda i beni di largo consumo. Sempre più utilizzati per la praticità in fase di trasporto e di immagazzinamento, esiste una vera e propria filiera che ne gestisce l’intero ciclo di vita. Esistono le aziende produttrici di pallet, i grossisti/importatori, che commercializzano i pallet ed eventualmente li importano o li esportano all’estero, i noleggiatori, che si occupano di noleggiare i bancali in legno e i riparatori, aziende e ditte che si occupano della riparazione dei pellet, quando possibile ed economicamente conveniente. Ovviamente la filiera è completa quando i pallet vengono venduti ed i principali acquirenti ed utilizzatori sono le aziende manifatturiere, le aziende commerciali, le azinede che si occupano di logistica e i trasportatori.



Pallet standard ed EUR-Epal



L’EUR –Epal è un tipo di pallet standard utilizzato non solo per il trasporto, movimentazione e stoccaggio delle merci, ma può essere considerato un titolo di credito che viene trasferito dal mittente al destinatario delle merci attraverso la società terza, quale il trasportatore o la società che si occupa di logistica. Il pallet diventa un titolo di credito in quanto un carico completo, tipicamente stimato in 33 pallet, ha un valore relativo al valore dei pallet di circa 250 Euro, e quindi per chi effettua il trasporto il valore dei pallet è pressoché simile al costo del trasporto stesso.



Bancali di legno e costi

L’utilizzo dei pallet della distribuzione e trasporto dei beni e delle merci risulta essere conveniente, non solo in termini dei vantaggi già analizzati, ma anche in merito alla facilità di trasporto, in merito alla sicurezza e alla velocizzazione del trasporto e dell’immagazzinamento. Le aziende e i trasportatori devono scegliere il tipo di bancale più adatto in base al tipo di trasporto e alla merce trasportata, scegliendo modalità di acquisto o noleggio, in base alla convenienza. Ovviamente l’utilizzo di pallet non è esente da ulteriori costi, in aggiunta ai costi del loro acquisto o noleggio. Questi costi riguardano principalmente la gestione dei bancali, quali il magazzino, e i costi relativi al loro smaltimento.