Bra, una giornata di scuole aperte in vista delle prossime iscrizioni a elementari e medie

Sono aperte dalle ore 8 del 7 gennaio alle ore 20 del 31 gennaio 2019 le iscrizioni on line per il prossimo anno scolastico 2019/2020 per le scuole, primarie e secondarie di primo grado statali nel Comune di Bra presso gli Istituti Comprensivi Bra 1 e Bra 2, mentre per le scuole dell'infanzia le iscrizioni sono raccolte in forma cartacea dal 14 al 19 gennaio.



Anche quest’anno, per conoscere da vicino gli spazi, le attività, i programmi, l’offerta didattica e formativa per i bambini e i ragazzi in città è organizzata la giornata di “Scuole aperte”: sabato 12 gennaio, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 tutte le sedi delle scuole dell’infanzia, primarie e medie del territorio saranno aperte ai visitatori, ai futuri alunni e ai loro genitori.



Per l’Istituto Comprensivo Bra 1 sono visitabili le scuole dell’infanzia “S. Andrea-Centro Storico” (via Valfrè), ”C. Collodi” (piazza Valfrè), “G. Lagorio” (via Cacciatori delle Alpi), le primarie Edoardo Mosca-Tempo pieno (via Montegrappa) e Rita Levi Montalcini (via Vittorio Emanuele-Via Marconi) e la media “Piumati” di via Barbacana. La segreteria di riferimento è in via Vittorio Emanuele 200.



Per l’Istituto Comprensivo Bra 2 sono aperte le scuole dell’infanzia Montecatini (via Piumati), “G. Rodari” (via Ospedale), “C. Lubich” (frazione Bandito) e “Regina Margherita di Savoia” (frazione Pollenzo); le scuole primarie “Don Milani” di via Europa, “F. Gioetti” di Madonna Fiori, “A. Jona” di Bandito, “Martiri della Resistenza” di San Michele, Frazione Riva e “Principessa Mafalda di Savoia” di Pollenzo e la media “Dalla Chiesa” di via Edoardo Brizio. La segreteria di riferimento è in via Europa, 15.



Maggiori informazioni su orari, servizi e sui requisiti di ammissione sono disponibili sui siti delle scuole Bra 1 (www.istitutocomprensivobra1.edu.it) e Bra 2 (www.istitutocomprensivobra2.edu.it).



Per le scuole dell’infanzia le iscrizioni si raccoglieranno in forma cartacea nelle segreterie dal 14 al 19 gennaio, dalle 8,30 alle 13,30.

Le iscrizioni alla scuola primaria e secondaria di primo grado, invece, sono esclusivamente on line sul sito del Miur (www.iscrizioni.istruzione.it), in forma autonoma e previa registrazione o utilizzo dell’identità digitale Spid. Le segreterie forniscono consulenza per le iscrizioni on line dal 14 al 19 gennaio. Gli elenchi degli alunni ammessi saranno pubblicati sui siti e all’Albo cartaceo delle rispettive Direzioni, entro il 31 marzo 2019.



Il manifesto con tute le informazioni sulle iscrizioni è pubblicato sul sito www.comune.bra.cn.it nella sezione Servizi Scolastici. Per informazioni specifiche è possibile contattare le direzioni didattiche allo 0172/412.438; mail cnic86400t@istruzione.it (Bra 1) e 0172/413.375; mail cnic863002@istruzione.it (Bra 2).