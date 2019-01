Mantini (Lega): "Anche i nostri piccoli Comuni siano messi in grado di attrarre pensionati dall'estero con la flat tax!"

La proposta di una tassazione ridotta per 5 anni al 7%, sui pensionati che dall'estero decidano di trasferire o di riportare la propria residenza in Italia, per quanto cerchi di allineare la situazione del nostro Paese a quella di altre Nazioni, a noi vicine, più attraenti per i redditi pensionistici, rischia di non centrare del tutto gli obiettivi prefissati.