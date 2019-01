Mondovì, raduno aerostatico: il "Memorial Bongioanni" salta per colpa di una polemica su una... mostra

Eris, la dea della discordia, ha scagliato il suo pomo avvelenato lo scorso 7 dicembre, giorno dell'inaugurazione della mostra dedicata a 50 artisti monregalesi e attualmente in corso di svolgimento sino al prossimo 10 febbraio presso l'antico palazzo di città a Mondovì Piazza.

Un appuntamento reso possibile dalla concessione delle opere da parte della pinacoteca "Magda e Giuseppe Bongioanni", coppia locale di coniugi il cui figlio, Edmondo, ha inteso offrire alla città la possibilità di visionare le opere della collezione da vicino.

Quella sera, alla cerimonia inaugurale, il Comune era rappresentato da Luca Olivieri, vicesindaco e assessore alla Cultura, mentre era assente per impegni istituzionali il primo cittadino, Paolo Adriano, il quale ci ha direttamente riferito di aver intenzione di recarsi a visitare l'estemporanea nel corso del mese di gennaio.

Una tempistica che, evidentemente, non è stata vista di buon occhio dallo stesso Bongioanni, come dimostra la lettera da lui inviata alle testate giornalistiche, con annessa autorizzazione alla pubblicazione: "Visto che il sindaco di Mondovì - si legge nella missiva - non ritiene istituzionalmente importante dover dedicare un momento del suo prezioso tempo alla visita della mostra di una piccola parte (56 opere su più di 400, di 51 artisti su circa 130) dell'unica pinacoteca della provincia dedicata interamente agli artisti della propria città, o meglio, della città dove vivono i suoi elettori, ho dovuto far lui sapere che se non fosse venuto entro il 30 dicembre 2018, ultimo giorno di apertura della mostra per l'anno passato, a vedere le opere ivi esposte, mi sarei visto costretto a togliere l'obbligo, imposto con atto notarile alla Fondazione CRC di Cuneo, di esporre in via permanente le opere a Mondovì. Di conseguenza, avrei informato tutti, monregalesi e non, che la 'Pinacoteca Magda e Giuseppe Bongioanni' verrà mandata al confino, come già andava di moda in anni passati". E ancora: "Mi auguro che nessun altro semplice cittadino italiano debba mai più essere costretto ad obbligare un altrettanto semplice sindaco a cercare di comprendere qualcosa in più della città che dovrebbe amare".

Un autentico attacco frontale, che ha posto addirittura dei termini temporali ben precisi al primo cittadino, tesi ad evitare conseguenze negative per Mondovì. Attualmente, le parole di Bongioanni non si sono tradotte in realtà, ma nel frattempo quest'ultimo ha deciso, per colpa di questi "contrasti con il sindaco", di non assegnare il "Memorial Bongioanni", trofeo dedicato ai suoi genitori, in occasione della trentunesima edizione del raduno aerostatico internazionale dell'Epifania, privando così l'organizzazione della kermesse dell'opportunità di conferire in via definitiva il riconoscimento al britannico Andrew Holly, unico nell'albo d'oro a vantare due successi (da regolamento, il primo pilota che vince tre volte la gara, può tenersi il premio, come accadeva, per ricorrere a un paragone calcistico, con la Coppa Rimet).

Dal canto suo, Paolo Adriano si è definito "stupito da una polemica sterile e del tutto gratuita. Non trovo, inoltre, un nesso logico plausibile fra la mia assenza alla mostra, che, comunque, avevo già in programma di visitare nel mese di gennaio ben prima che mi pervenisse questo 'ultimatum', e la decisione di sottrarre un trofeo importante al palinsesto di uno degli eventi più attesi della Provincia".