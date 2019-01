ZTL, parcheggi, polo logistico e piano regolatore: il punto della situazione a Mondovì

ZTL E PARCHEGGI - "In merito alla ZTL e alla pedonalizzazione, il dibattito si è fatto ormai stucchevole e antistorico. La zona pedonale di Breo è molto bella, per merito dell'operato della precedente amministrazione. Identico dibattito è in corso a Piazza, dove stiamo seminando per poter raccogliere, ma sarebbe bene che lo facessero tutti, che si sfruttasse la superficie di piazza Maggiore con dehors o con altre iniziative fino ad oggi in gran parte mancate. Il lamento di chi guarda indietro è divenuto stucchevole". Capitolo parcheggi: "Le strisce blu di Breo sono state decise nella loro quantità dalla precedente amministrazione in accordo con 'Apcoa'. A Piazza, invece, bisogna camminare di più, ma va detto che esiste anche la funicolare. Chiaramente il parcheggio di San Giorgio semplificherebbe le cose (ma occorre il via libera della Curia per il suo utilizzo, ndr), mentre il recupero della Cittadella porterà, in prospettiva futura, ulteriori parcheggi. Un parcheggio pubblico interrato a Breo, infine, non sarebbe del tutto inutile: è un tema su cui il Consiglio comunale potrà confrontarsi per cercare soluzioni e fondi".