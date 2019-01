Alba, finisce in carcere il 55enne cittadino marocchino accusato di maltrattamenti e lesioni personali ai danni della moglie

I Carabinieri della Stazione di Alba hanno tratto in arresto, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Asti, un cittadino marocchino 55enne accusato di maltrattamenti e lesioni personali verso la propria moglie e danneggiamento.



L’uomo era già stato tratto in arresto dai carabinieri albesi lo scorso 25 novembre – Giornata mondiale contro la violenza sulle donne – per resistenza, minaccia a pubblico ufficiale e maltrattamenti, sempre ai danni della propria moglie.



L’uomo, pluripregiudicato, rincasato in stato di ebbrezza, per futili motivi aveva iniziato un’animata discussione con la consorte, discussione conclusasi con oltraggi e violenze. Alcuni vicini, udito il litigio e spaventati dalle forti urla della donna come dai rumori provenienti dalla casa, avevano quindi chiamato i Carabinieri, che una volta entrati nell’abitazione avevano trovato solamente la donna, in evidente stato di choc, e gli interni dell’alloggio completamente a soqquadro. Poco dopo sarebbe tornato in casa anche l’uomo – intanto nuovamente uscito – che incurante della presenza dei militari aveva ricominciato a minacciare la donna, cercando anche di aggredirla fisicamente.

A quel punto i militari lo bloccavano, ammanettandolo non senza difficoltà, in quanto fino all’ultimo questi aveva cercato di colpirli con calci, pugni e sputi.



Il cittadino africano veniva quindi accompagnato presso il Comando Compagnia Carabinieri di Alba per la redazione degli atti di rito e dichiarato in stato di arresto.

Nella cella della caserma albese l’uomo sarebbe rimasto solamente per un giorno, mentre dal Tribunale di Asti nei suoi confronti veniva emesso un divieto di avvicinamento alla donna.



Nel frattempo le attività investigativa degli uomini guidati dal capitano Giacomo Conte sono però proseguite, permettendo di raccogliere nei confronti dell’uomo un insieme di elementi tali, oltre ai precedenti specifici a suo carico, che hanno convinto il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Asti a emettere l’ordinanza di custodia cautelare ora eseguita dagli stessi carabinieri.



Il cittadino africano è stato quindi accompagnato presso il Comando Compagnia Carabinieri di Alba per gli atti di rito e tradotto successivamente presso il carcere di Asti, in attesa dell’interrogatorio di garanzia che si terrà nei prossimi giorni.