Ma gli stranieri in provincia di Cuneo sono davvero aumentati?

Il 2018 è stato senza dubbio l’anno di MoVimento 5 Stelle e Lega. In particolare quest’ultimo ha avuto sulla nostra provincia una forte influenza specie guardando ai dati delle elezioni del 4 marzo che hanno portato al governo a trazione giallo-verde nominato dopo tre mesi di trattativa tra le due fazioni risultate vincitrici dalle ultime elezioni. In particolare in Granda il Carroccio è risultato essere primo partito in quasi il 90% dei 250 comuni (dal 1° gennaio 2019 a seguito dei referendum sulla fusione i comuni in provincia di Cuneo sono passati a 247 ndr) e ha superato la soglia nazionale del 17% ottenuto dal partito in quasi tutti i comuni.



Tra i punti cardine della campagna elettorale della Lega c’è senza dubbio la gestione dei flussi migratori, tema che ha avuto un forte impatto sugli esiti delle elezioni politiche. Ma a quanto ammontano gli stranieri nel nostro paese? E quanto sono cresciuti realmente negli ultimi anni?

Riferendosi ai dati Istat presi in esame dal 2012 al 2017 (ultimo anno di cui sono disponibili numeri ufficiali) si nota come in Italia i residenti stranieri registrati sono effetivamente aumentati. Dai 4 milioni 52mila e 81 del 2012 si è passati ai 5 milioni 47 mila e 28 del 2017. Un incremento di quasi un milione in cinque anni, con un particolare "segno più" nel 2014. In meno di due anni gli immigrati residenti hanno registrato un +800mila, andamento che si è stabilizzato a partire dal 2015 e nei successivi due anni.



Come sono andate le cose nella nostra provincia nel quinquennio preso in esame? Prima di analizzare i dati c’è da specificare come i numeri sono da riferirsi ai cittadini registrati nei singoli comuni, quindi con regolare permesso di soggiorno. Le percentuali sono da confrontarsi ai residenti italiani dei singoli comuni.

GLI STRANIERI IN GRANDA, DA TRE ANNI IN CALO



Al termine del 2012 i dati Istat segnalavano in Granda 54mila 245 cittadini stranieri, a fine 2017 sono 59mila 552. Quindi l’incremento in cinque anni è di 5mila 307 abitanti. Per intenderci all'incirca come il comune di Cervasca. Ma a differenza del dato nazionale, in Granda il numero è in diminuzione a partire dal 2014, quando nella provincia si contavano 60.743 abitanti. Nel triennio successivo la popolazione straniera residente in Granda è diminuita di 1.191 unità. E così ha fatto dal 2015 in avanti. In quell’anno infatti erano 60mila 711, poi nel 2016 59.994 e infine nel 2017, come detto 59mila 552.



I COMUNI CON LE PIU’ ALTE PERCENTUALI DI STRANIERI



A fine 2017 i comuni di Granda con il maggior numero di stranieri sono Sinio (21,17% rispetto ai residenti italiani), Serralunga d’Alba (19,86%), Barge (17,47%, qui è presente una grande comunità cinese legata al lavoro in cava), Monforte d’Alba (17,46%) e Neive (17,04%). In particolare il primato di Sinio, piccolo comune langarolo di circa 500 abitanti, si attesta in tutti i cinque anni presi in esame. In particolare l’incremento maggiore lo si è avuto nel 2015 (25,37%), ma anche qui la percentuale è diminuita negli ultimi due anni (22,8% nel 2016 e 21,17% nel 2017). In generale le percentuali dei comuni con il maggior numero di residenti stranieri è diminuito negli ultimi due anni dopo il “boom” del 2014.



POCHI STRANIERI NELLE TERRE ALTE

Da segnalare come si registrano pochi stranieri stranieri nelle vallate negli ultimi cinque anni. In particolare nel 2017 Argentera e Crissolo registrano “zero” tra i cittadini stranieri residenti. Nel comune dove è stata eletta sindaca Monica Ciaburro nel 2017 (dal 2018 in forza anche con Fratelli d’Italia come deputata) il dato è nullo dal 2012 e in tutti gli anni presi in esame. Nel piccolo comune della Valle Po si è partiti nel 2012 con un incremento dello 0,06% che ha poi superato di poco lo 0,1 nel 2014 per arrivare a zero “tondo” nel 2017.



BRA CAPOFILA DELLE SETTE SORELLE



Bra è la città delle sette sorelle con la maggior percentuale di stranieri al 2017. Si trova al 36° posto con una percentuale dell’11,83%. A seguire Mondovì al 37° posto (12,81%), Saluzzo al 45° posto (12,54%), Alba al 55° posto (12,14%), Cuneo al 63° posto (11,16%), Savigliano al 79° posto (9,79%), Fossano all’80° posto (9,63%). La città della Zizzola è sempre stata prima in questo senso nei cinque anni. Erano l’11,83% nel 2012, anche qui boom nel 2014 con il 13,52% poi diminuiti in maniera altalenante negli anni successivi (13,42% nel 2015, 13,58% nel 2016). Nei cinque anni Savigliano è sempre stato il comune con meno residenti stranieri tra le sette sorelle, superata nel 2017 solo da Fossano.

Nel 2012 nella città del pendolino erano 8,73% con picchio anche qui nel 2014 (e nelle altre sorelle) a 9,8%.

Il capoluogo,invece, ha avuto un andamento sempre in aumento: si trovava all’83° posto con 9,07% nel 2012, arrivando poi nel 2016 al 60° posto con il 10,94% di residenti stranieri e finendo il trend in crescita all’11,16%, ma perdendo tre posizioni rispetto all’anno prima.