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Attualità | lunedì 07 gennaio 2019, 10:17

Lotteria Italia, la Granda resta a bocca asciutta anche nei premi minori: tutti i biglietti vincenti

Il premio di 5 milioni è andato a Sala Consilina in provincia di Salerno

Lotteria Italia, la Granda resta a bocca asciutta anche nei premi minori: tutti i biglietti vincenti

A Sala Consilina, in provincia di Salerno, il biglietto del primo premio da 5 milioni di euro della Lotteria Italia. La serie e il numero del tagliando sono: G 154304. Il secondo premio della Lotteria Italia da 2.500.000 euro va al tagliando E 449246 venduto a Napoli. Il terzo premio da 1,5 milioni di euro è stato vinto dal biglietto E 265607 venduto a Pompei (NA). Il quarto premio da 1 milione di euro va al tagliando P 386971 venduto a Torino e il quinto e ultimo premio di prima categoria da 500.000 euro va al tagliando F 075026 venduto a Fabro (TR).

Nessun premio in provincia di Cuneo che resta a "bocca asciutta" anche nei premi minori.

L'Agenzia dogane e monopoli comunica le serie e i numeri dei 50 biglietti estratti di seconda categoria del valore di 50.000 euro ciascuno:

I 274888 OSTRA VETERE (AN)

F 498108 VALLATA (AV)

F 390919 RIMINI (RN)

R 314320 ROMA (RM)

O 147211 TORINO (TO)

C 145861 BAGNO A RIPOLI (FI)

A 287738 ISOLA RIZZA (VR)

D 306495 MILANO (MI)

C 287214 ROVATO (BS

) C 368903 ARDEA (RM)

A 173041 ROMA (RM)

D 110210 RENDE (CS)

M 377086 MILANO (MI)

L 128274 SESTRI LEVANTE (GE)

D 110125 GUIDONIA MONTECELIO (RM)

D 086101 MESSINA (ME)

B 374738 ROZZANO (MI)

D 364954 ROMA (RM)

P 350392 VERBANIA (VB)

E 104858 ZOLA PREDOSA (BO)

C 166463 RICCIONE (RN)

M 393499 S. ZENONE AL LAMBRO (MI)

O 368802 FRASCATI (RM)

D 288046 SIROR (TN)

G 124020 MODENA (MO)

F 236454 MONTEROTONDO (RM)

F 393220 NAPOLI (NA)

A 020572 PESCARA (PE)

E 164072 SALA CONSILINA (SA)

F 311760 MILANO (MI)

P 001813 RAVENNA (RA)

G 290743 SESTO SAN GIOVANNI (MI)

C 373341 ARESE (MI)

R 433509 ROMA (RM)

R 098556 PIETRASANTA (LU)

M 083822 ROMA (RM)

C 422166 VENEZIA (VE)

O 160746 MILANO (MI)

I 094754 ANTRODOCO (RI)

G 173049 SIRACUSA (SR)

A 029829 PESCARA (PE)

D 127008 ZOLA PREDOSA (BO)

F 420147 GIARRE (CT)

C 381115 ROMA (RM)

P 472937 CASTELVETRANO (TP)

Q 121038 TRAPANI (TP)

D 202580 ROMA (RM)

C 121622 ROMA (RM)

D 486715 VALMONTONE (RM)

Q 160562 RESCALDINA (MI).

L'Agenzia Dogane e Monopoli comunica le serie e i numeri dei 150 biglietti estratti di terza categoria, del valore di 25.000 euro ciascuno.

F449305 PONTE NELLE ALPI BL

F441332 MILANO MI

C251258 TREBASELEGHE PD

N205043 MILANO MI

F228117 VERONA VR

I435642 SERRAVALLE PISTOIESE PT

C264756 BUSSOLENGO VR

I143127 PORTICI NA

G053267 SALERNO SA

B033257 MILANO MI

L322863 BARZANO LC

D222028 BORGO SAN LORENZO FI

P328624 GRAGNANO NA

A389476 FIRENZE FI

M070349 SANT ANTONINO DI SUSA TO

I043778 RAPALLO GE

P375567 BOLOGNA BO

F446319 VALLO DELLA LUCANIA SA

G291041 CINISI PA

B412410 CREMONA CR

O242876 MILANO MI

M228238 MINTURNO LT

O110345 CASTELLO DI ANNONE AT

G454485 TEANO CE

B054352 SANTA MARGHERITA LIGURE GE

Q153674 COLOGNO MONZESE MI

F336012 MIRADOLO TERME PV

E282080 SORRENTO NA

A437037 BOLOGNA BO

F483266 TORINO DI SANGRO CH

E238936 ROMA RM

L385022 ROMA RM

B186202 RIOLA SARDO OR

P213885 PARMA PR

I449362 MODUGNO BA

O426552 CATANZARO CZ

R083674 PIOSSASCO TO

B159232 VARAZZE SV

E381754 ROMA RM

Q087308 ROMA RM

N058961 CARATE BRIANZA MB

P045537 GIUSSANO MB

E054072 SPRESIANO TV

O172952 CASTROCIELO FR

D144959 CASTELLO DI ANNONE AT

P164665 TRENTO TN

G038044 ROMA RM

M424761 SESTRI LEVANTE GE

E291736 ROMA RM E028967

CASTROCIELO FR

N499134 POMEZIA RM

N116814 BOLZANO BZ

Q028432 NAPOLI NA

L021117 CATANZARO CZ

Q140209 MILANO MI

E092237 NAPOLI NA

P398606 ROMA RM

O112638 LIMBIATE MB

F118209 CASTELCIVITA SA

L485119 FIRENZE FI

Q456643 SANTA MARIA CAPUA VETERE CE

L198702 RENDE CS

L271942 BRENTINO BELLUNO VR

P054137 CAVAION VERONESE VR

E268785 PIANOPOLI CZ

F313698 TREPPO LIGOSULLO UD

N078558 ROMA RM

P377748 CONEGLIANO TV

B420877 VALLEGGIA SV

M246350 BELFORTE MONFERRATO AL

B169824 FIORENZUOLA D'ARDA PC

I454688 VILLAFRANCA TIRRENA ME

M341380 POLLENA TROCCHIA NA

L237446 SAN ZENONE AL LAMBRO MI

F385154 FRASCATI RM

Q110912 FIRENZE FI

E011547 CAMPOFELICE DI ROCCELLA PA

B183422 RICCIA CB

C280876 STEZZANO BG

M387204 ROMA RM

Q173962 LECCE LE

I347875 ACQUAVIVA DELLE FONTI BA

M491260 MILANO MI

N132501 BACOLI NA

G060311 ROMA RM

P309645 ROMA RM

R186657 CASTELNUOVO SCRIVIA AL

D403759 NOCERA SUPERIORE SA

N354074 ORIO AL SERIO BG

L067272 SOLAROLO RA

B477823 MONSUMMANO TERME PT

L130853 RHO MI

L045270 PATERNO CT

E119787 MUGNANO DI NAPOLI NA

L311771 MILANO MI

E432914 VARNA BZ

N488731 RIMINI RN

C428687 CEGGIA VE

G157462 CAMPAGNA SA

L038874 POGGIO RENATICO FE

D327434 MILANO MI

A202572 MILANO MI

L222381 ROMA RM

C044703 VICO NEL LAZIO FR

A463256 PERUGIA PG

Q000588 ROMA RM

F033373 ROMA RM

M402575 MILANO MI

A441232 MONFALCONE GO

Q341529 FIUMICINO RM

M191430 CONFIENZA PV

N120350 MATERA MT

I425021 SULMONA AQ

A144784 TORRE ANNUNZIATA NA

F399499 MILANO MI

R311302 BARBERINO DI MUGELLO FI

A080997 DESENZANO DEL GARDA BS

P486317 ROMA RM

Q081487 SOMMACAMPAGNA VR

O146119 ROMA RM

M430533 GENOVA GE

C267136 CECINA LI

F442404 CASTELVETRANO TP

G324310 ANAGNI FR

N475532 ORIOLO ROMANO VT C

027156 SONDRIO SO

G464412 MILANO MI

N050606 PALERMO PA

G030842 TREVISO TV

R412982 SAN NICOLA LA STRADA CE

C140039 ARSAGO SEPRIO VA

C041191 BRESCIA BS

P372123 BOJANO CB

N324490 MILANO MI

L051862 ISCHIA NA

A421046 CASILINA RM

L365933 REGGIO EMILIA RE

F392396 ROMA RM

D426055 ASTI AT

M076110 CERIGNOLA FG

Q334016 FINALE LIGURE SV

P449830 CESANO MADERNO MB

P435411 S GIOVANNI VALDARNO AR

D342846 FALCONARA MARITTIMA AN

E295119 CASTELNUOVO SCRIVIA AL

L155919 MATERA MT

L458046 COLONNELLA TE

C008214 NICHELINO TO

B261354 BORGARO TORINESE TO

D408617 CAMPAGNA SA

Redazione

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