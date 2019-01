Omicidio Ghibaudo: 30 e 19 anni di reclusione la condanna in primo grado per i due braidesi alla sbarra

Rinviata nello scorso novembre, è arrivata oggi, lunedì 7 gennaio, la sentenza nel processo di primo grado per l’omicidio del 37enne braidese Salvatore Ghibaudo, il giardiniere freddato con un colpo di pistola al volto in un pioppeto di strada Falchetto, alla periferia di Bra, nel giugno 2016.



Al termine del procedimento svolto con rito abbreviato il giudice del Tribunale Penale di Asti Alberto Giannone ha condannato alla pena di 30 anni di reclusione il 26enne braidese Mario Novi, considerato l’autore materiale del delitto, in questo senso accogliendo la richiesta avanzata per dal pubblico ministero Gabriele Fiz.



Pena invece inferiore alle richieste dell’accusa (anche per lui il Pm aveva chiesto trent’anni) per il complice, il 23enne Mario Regis, condannato a 19 anni.



Secondo le ricostruzioni dell’accusa, accolte almeno in parte dal giudice Giannone, l’omicidio sarebbe maturato negli ambienti del piccolo spaccio e consumo di stupefacenti cittadino. Regis avrebbe condotto la vittima sul luogo dell’appuntamento, dove, dopo un diverbio, Ghibaudo sarebbe stato freddato con un colpo di pistola ravvicinato esploso per mano di Novi.



Il corpo del 37enne venne ritrovato nel pioppeto alla periferia cittadina il 24 giugno 2016, due settimane dopo la scomparsa dell'uomo denunciata dalla famiglia. Tredici mesi più tardi, nel luglio 2017, la svolta nelle indagini, con le attenzioni degli inquirenti concentrate sul pregiudicato braidese Mario Novi, disoccupato, intanto finito in carcere a Saluzzo per scontare una condanna a 3 anni e 8 mesi per vari reati, sospettato come l’autore materiale del delitto.

Nel maggio scorso era invece arrivata l’ordinanza di carcerazione per Regis.



La presunta arma del delitto – una pistola Beretta 950 calibro 6,35 con matricola abrasa – fu ritrovata sulla riva del fiume Stura a Cervere dopo alcuni mesi, ma sulla stessa non sarebbero state trovate tracce riconducibili ai due indagati.