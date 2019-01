L'Epifania porta via tutte le feste, ma oggi è Natale per migliaia di persone in Granda

Mentre si è tutti alle prese con la rimozione degli addobbi c’è una comunità che comincia oggi i festeggiamenti natalizi. Per molte comunità ortodosse – ma non tutte - oggi, lunedì 7 gennaio è Natale. Sono i credenti che fanno riferimento al calendario Giuliano, creato sotto il regno di Giulio Cesare nel 45 avanti Cristo.



Sono diverse le comunità cristiane che contano i giorni basandosi ancora su questo sistema: perlopiù sono russi, serbi, macedoni, greci, georgiani e gran parte degli abitanti del blocco slavo. Non i rumeni i quali fanno riferimento al calendario Gregoriano - come il nostro – e per cui il Natale cade il 25 dicembre.



Anche in provincia di Cuneo per migliaia di residenti oggi si celebra il Natale. In particolare la comunità macedone è preponderante: se ne contano circa 9mila stimati nel sul del Piemonte, molti dei quali operano nelle ”terre del vino” come braccianti tra Langhe, Roero e Monferrato.



E così da questa mattina alle 10, nella chiesa dell’arciconfraternita di San Michele a Neive, in molti hanno celebrato il Natale con la divina liturgia, nel giorno successivo alla nostra Epifania. In questo giorno si pone fine al digiuno “della vigilia” (nel rito ortodosso i digiuni durante l’anno sono quattro, il più importante è quello della Quaresima) dove non si può mangiare carne, uova, formaggi e altri tipi di alimenti.



“Come nella chiesa cattolica anche per noi il Natale è una festa della famiglia” – ci spiega Padre Matevski Mihajlo, conosciuto come padre Michele – “Al termine del rito si sta in casa con i parenti e anche noi ci scambiamo i doni. Vista la nostra “diaspora” in certi casi anche lo scambio dei doni viene fatto il 25 dicembre, come nella tradizione cattolica. Lo stesso vale per l’albero. Anche noi li addobbiamo, ma li disfiamo intorno al 14 gennaio. Per noi quella è la data del Capodanno e si celebra Santo Basilio Grande. La nostra “Epifania” slitta al 19 gennaio.”



La fitta comunità macedone è giunta nelle nostre terre circa 20 anni fa e qui si è insediata rappresentando una buona fetta degli stagionali della viticoltura.



“Come ogni anno seguiamo i festeggiamenti ortodossi del 7 gennaio” – commenta Roger Davico dell’Anioc Cisl – “E’ importante che questi popoli mantengano le loro tradizioni e che si integrino nel nostro tessuto sociale rispettando la Costituzione italiana. Conoscere le altre culture e diffondere la conoscenza di queste è fondamentale per tutti, italiani e stranieri.”

Con 13 giorni di ritardo rispetto alla nostra festa auguriamo un Buon Natale a tutti i macedoni e gli orotodossi presenti nella nostra provincia.