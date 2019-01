Gianmaria Testa rivive nei suoi inediti, il 18 gennaio esce "Prezioso": 11 brani rispolverati dalla moglie Paola Farinetti (VIDEO)

E' online il video in anteprima di "Povero Tempo Nostro", il primo di una collezione di 11 brani che formeranno il disco di inediti di Gianmaria Testa, Prezioso a due anni dalla morte del cantautore originario di Cavallermaggiore e adottato da Alba e dalle Langhe per una buona parte della sua vita e dove ha vissuto con la moglie Paola (sorella di Oscar Farinetti) e con il figlio Nicola.

L'ex ferroviere e cantore degli ultimi rivive tramite questa opera - che vedrà la luce venerdì 18 gennaio - una collezione di undici "appunti sonori" (così si legge su Repubblica), mai resi pubblici. Brani che rivivono grazie al recupero della moglie Paola Farinetti e del tecnico del suono Roberto Barillari.

Qui potete trovare il video di "Povero Tempo Nostro" realizzato dai registi Silvia Luzi e Luca Bellino al cimitero delle barche di Fiumicino. Un'intima rappresentazione visiva che si accompagna alla perfezione con la chitarra e la voce di Gianmaria Testa.

"Un gioiello visivo" - così lo commenta Paola Farinetti su Facebook - "che accompagna la voce e la poesia di Gianmaria."

DI SEGUITO IL COMUNICATO UFFICIALE DI PRESENTAZIONE DEL NONO DISCO DI GIANMARIA TESTA

Gianmaria Testa è stato il più francese dei cantanti italiani, amatissimo e rispettato in Francia e poi scoperto, accolto e mai abbandonato in Italia. Un uomo “diritto”, com’è stato definito, un artista onesto fino alla ritrosia, un talento purissimo.

Autore, compositore, cantante e per sempre anche capostazione, profondamente radicato alle sue Langhe piemontesi eppure con lo sguardo sempre verso l’altro e l’altrove, avrebbe compiuto 60 il 17 ottobre. Scomparso nel 2016, ha lasciato un vuoto incredibile.



“Prezioso” è il nono album dopo l’uscita di “Montgolfières”, il primo lavoro uscito in Francia nel 1995 e solo dopo in Italia, quando oltralpe era ormai un caso discografico. Come un dono finale di Gianmaria Testa, “Prezioso” si compone di undici nuove canzoni registrate per lo più in forma di appunti sonori per voce e chitarra. Tracce pensate fra le mura della casa di Castiglione Falletto o di Alba per album futuri o per altri artisti che spesso chiedevano la sua collaborazione.

“Prezioso” è frutto di un raffinato lavoro in studio di registrazione e ha richiesto un notevole sforzo di post-produzione per esaltare e mettere in evidenza l'autenticità e la purezza delle ultime interpretazioni di Gianmaria, pur mantenendo l'intensità e l'emozione di quei momenti così intimi, emozionanti e potenti nei quali per la primissima volta si piantavano i semi di una nuova canzone.

Paola Farinetti, moglie di Gianmaria, e Roberto Barillari, ingegnere del suono, presentano questo materiale proprio come se stessimo assistendo, accanto a Gianmaria Testa, alla gestazione di un nuovo disco, come se fossimo testimoni e compagni di un lavoro meticoloso, quotidiano, intimo.

Il risultato travolge con la sua poesia e quella che resta è una emozione profonda, il ritrovare un artista dove lo si aveva lasciato che si mescola ad un commiato pieno di affetto.

Non c’è sovraincisione, non ci si è lasciati tentare dalla possibilità di arricchire queste annotazioni sonore con sovraincisioni o una produzione invadente: la scelta è stata quella di condividere il lascito di poesia e musica di Gianmaria nella sua versione minimale e potentissima, nella bellezza in fieri di qualche cosa che sarebbe stato.



La copertina dell'album è un'opera originale di Valerio Berruti, amico di Gianmaria, celebrato in Italia per i suoi dipinti che riproducono con tratto lieve il mistero del mondo dell’infanzia: per “Prezioso” una bambina guarda indietro, come se guardasse Gianmaria in lontananza, ma i suoi passi sono rivolti al futuro. Perché anche nella malinconia dell’assenza dobbiamo andare avanti, nutrirci del passato per abbracciare il futuro.



A partire dal brano che apre il disco, “Povero tempo nostro” i registi Silvia Luzi e Luca Bellino, autori, tra le altre cose, di “Il Cratere”, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia 2017 con grande successo, nonché molto legati a Gianmaria, hanno realizzato un cortometraggio girato al cosiddetto “cimitero delle barche” di Fiumicino che illustra, in immagini e secondo il loro linguaggio artistico, il senso della canzone.



“Prezioso” è disponibile in cd e in due diverse versioni vinile molto raffinate con una stampa particolare tridimensionale che finisce per regalare una vera opera d’arte, da conservare e magari da appendere in casa come fosse un quadro. Una delle versioni vinile è realizzata in edizione de luxe a tiratura limitata da collezione (1000 copie che non saranno più ristampate) con copertina diversa e vinile bianco.