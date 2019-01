Alla Voice Art di Cuneo le audizioni ufficiali del Premio Mia Martini

Confermate dall'organizzazione del Premio Mia Martini le audizioni ufficiali per la 25esima edizione del prestigioso Premio Internazionale tra i più importanti d'Europa per sabato 26 gennaio dalle ore 15 alle ore 19 presso la Voice Art Academy di Cuneo con sede in Corso Quattro Novembre 10.



Le audizioni sono aperte a tutti, per quando riguarda la sezione "Nuove Proposte" dai 14 ai 45 anni, invece per la sezione "Una voce per Mimì" dai 4 ai 14 anni.



Modalità di partecipazione:

Esecuzione di un brano a scelta (italiano o straniero) con l’ausilio di basi esclusivamente in formato MP3 o con il proprio strumento di accompagnamento..

Per chi non fosse in possesso di una base audio in formato MP3 su chiavetta, la Voice Art metterà a disposizione un suo pianista accompagnatore professionista. Chi volesse usufruirne dovrà portare con sè la griglia accordi o comunicare entro giovedi 24 gennaio il brano e la tonalità di esecuzione dello stesso.

Potranno accedere alle selezioni in ordine di prenotazione esclusivamente i cantanti che avranno comunicato via messaggio o telefonica la propria adesione.



La Voice Art Academy è un innovativa scuola di musica moderna sita nel centro di Cuneo, con studio di registrazione interno impegnata, oltre che nel' insegnamento musicale, anche nella nella valorizzazione dell'artista a 360 gradi grazie alla produzione inediti e sviluppo dell'identità artistica senza distinzione di genere (dal rap al pop, dal jazz al rock).



Onorati della collaborazione con la prestigiosa manifestazione artistica quale il Premio Mia Martini che ha visto nelle edizione passate allievi della scuola cuneese distinguersi per preparazione e talento (Lubov Dimitrova "Premio della Critica 2016" "Premio Speciale New Music Image 2016" e Andrea Ruberto,in arte Andi Lios,"Premio Speciale Giancarlo Bigazzi 2018" ) si da il via alle audizioni.



Le audizioni si terranno presso la Voice Art Academy - Corso Quattro Novembre 10 (interni 17 e 18) - 12100 Cuneo (CN) dalle ore 15 alle ore 19.



Per chi arriva da fuori Cuneo:

- 8 minuti a piedi dalla stazione ferroviaria (direzione Piazza Galimberti)

- parcheggio sotterraneo accessibile da Via Lungo Stura



Responsabile audizioni: Silvia Elena Violino (Sylvia Blue Violino)

346 3476048 info e prenotazioni (anche tramite Whatsapp, Telegram o messaggio privato alla pagina Voice Art di Facebook)



www.premiomiamartini.it