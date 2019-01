Al Sociale di Alba arriva "Il penitente", una tragedia moderna, un dilemma morale

Continua con grande successo la rassegna Prosa del Teatro Sociale G. Busca di Alba. Prossimo appuntamento domenica 20 gennaio, alle ore 21, nella sala Michelangelo Abbado con lo spettacolo IL PENITENTE che vede protagonisti Lunetta Savino e Luca Barbareschi in un testo dell’americano David Mamet.



Una tragedia moderna, un dilemma morale. Un uomo buono, la gogna mediatica e giudiziaria fino al colpo di scena finale.



IL PENITENTE



di David Mamet



Con Lunetta Savino, Luca Barbareschi, Massimo Reale

e con Duccio Camerini

Scene Tommaso Ferraresi

Costumi Anna Coluccia

Musiche Marco Zurzolo

Traduzione e regia Luca Barbareschi

Produzione Teatro Eliseo - Fondazione Campania dei Festival - Napoli Teatro Festival Italia





Uno psichiatra affronta una crisi professionale e morale quando rifiuta di testimoniare in tribunale a favore di un paziente accusato di avere compiuto una strage. Il penitente, l’ultimo testo composto nel 2016 per il teatro dal drammaturgo statunitense David Mamet - Premio Pulitzer per Glengarry Glen Ross - descrive l’inquietante panorama di una società così alterata nei propri equilibri che l’integrità del singolo, anziché guidare le sue fulgide azioni costituendo motivo di orgoglio, diviene l’aberrazione che devasta la sua vita e quella di chi gli vive accanto.

Coinvolto da un sospetto di omofobia, ‘il penitente’ subisce una vera gogna mediatica e giudiziaria e viene sbattuto “in prima pagina” spostando sulla sua persona la momentanea riprovazione di un pubblico volubile, alla ricerca costante di un nuovo colpevole sul quale fare ricadere la giustizia sommaria della collettività. L’influenza della stampa, la strumentalizzazione della legge, l’inutilità della psichiatria, sono questi i temi di una pièce che si svolge tra l’ambiente di lavoro e il privato del protagonista. La demolizione sociale di un individuo influisce inevitabilmente sul suo rapporto matrimoniale. Un dramma descritto in otto scene, otto atti di confronto tra marito e moglie, con la pubblica accusa e con il proprio avvocato. Fino al colpo di scena finale.



Ho scelto questo lavoro di Mamet – spiega il regista Luca Barbareschi – perché è una lucida analisi del rapporto alterato tra comunicazione, spiritualità e giustizia nella società contemporanea. ‘Il penitente’ è la vittima dell’inquisizione operata dai media. È ciò che accade all’individuo quando viene attaccato dalla società nella quale vive ed opera, quando la giustizia crea discriminazione per avvalorare una tesi utilizzando a questo fine l’appartenenza religiosa.



A cosa può servire – conclude il regista - rivendicare la ragione se, come dice Mamet, ciò significa isolarsi, uscire dal coro ed essere puniti per questo? In una storia, chi sfida la menzogna e difende la verità è in genere l’eroe della vicenda, è l’uomo buono. Ma qui uomo buono è definizione ironica, sarcastica. La società reclama il sacrificio di ogni integrità. Tutto è sottosopra sembra dire Mamet, e l’assenza di etica governa un mondo capovolto.



Tutti i biglietti della stagione 2018-2019 sono disponibili:



PREZZI DEI BIGLIETTI:

Poltronissima: intero € 26,00 / ridotto € 25,00

Primo posto: intero € 22,00 / ridotto € 20,00

Secondo posto: intero € 20,00 / ridotto € 18,00

Ridotto “Giovani” € 15,00 (fino a 26 anni non compiuti – posto unico)

Ridotto bimbo € 10,00 (meno di 10 anni)