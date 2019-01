Un tirocinio per quattro giovani a Fossano: parte il progetto di inserimento lavorativo del comune

E' stato pubblicato l'avviso di selezione per la realizzazione di tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo per giovani di età compresa tra diciotto e i ventinove anni presso gli uffici comunali di Fossano.

Per il 2019 saranno 4 i posti disponibili: uno al Dipartimento Tecnico - Servizio Lavori Pubblici, uno al Dipartimento Finanze - Servizio Ragioneria e due presso il Dipartimento Servizi al Cittadino. I tirocini avranno una durata massima di sei mesi con un impegno complessivo di 780 ore e l'assegnazione di una borsa lavoro, a titolo di rimborso spese, di 450 euro per ciascun tirocinante.

I candidati, residenti nel Comune di Fossano o nei Comuni del circondario del Centro per l'Impiego di Fossano, dovranno risultare in possesso di diploma di maturità o del diploma di laurea nelle discipline di pertinenza: diploma di Geometra, Tecnico Costruzioni Ambiente e Territorio, Laurea triennale o magistrale in Architettura o equipollenti per il posto al Dip. Tecnico; diploma Tecnico Commerciale o di Liceo, Laurea triennale o magistrale in Economia e Commercio, Giurisprudenza o equipollente per gli altri ruoli.