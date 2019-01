L'educazione civica diventa finanziaria ed entra nei programmi politici. E scolastici

L'educazione civica torna obbligatoria e, ciò che più è importante, assume rango finanziario. A prevederlo, con una importante innovazione politica programmatica destinata a suscitare un giusto dibattito già fin dal prossimo voto europeo di primavera-estate, è il programma appena redatto dal partito dell'Unione Cattolica di cui è Segretario nazionale Ivano Tonoli. "Si tratta di un punto che abbiamo ritenuto doveroso e che assume una certa trasversalità nei confronti di una più generale politica sociale, economica e bancaria coerente con la Dottrina sociale della Chiesa attualissima su questo versante, dalla Rerum Novarum del 1892 fino alla Centesimus Annus di Papa Wojtila cent'anni dopo. Ci auguriamo - dichiara il Segretario politico Tonoli, Presidente della Confederazione di PMI Confedes - che questa iniziativa programmatica di Unione Cattolica non resti isolata ma sia spunto per tutte le altre forze politiche, di governo e non, per restituire piena dignità all'educazione civica e per valorizzarla e attualizzarla nella dimensione finanzaria, in quanto comportamenti socialmente etici non possono prescindere da una sana gestione dei risparmi domestici e dei denari a ogni livello pubblico e privato. Anche le più recenti decisioni assunte dal Governo in carica confermano, al di là di atteggiamenti demagogici, che la tutela del piccolo risparmio non puo' esistere senza una salvaguardia del sistema bancario e creditizio. Proprio il colloquio informale, avuto in dicembre con il Professor Beppe Ghisolfi, pioniere editoriale e didattico della materia ed esponente Europeo e Mondiale delle Casse di Risparmio in rappresentanza dell'Italia, ha creato le basi perché l'educazione civica finanziaria e il Lessico Finanziario (titolo del libro edito da Aragno e in uscita dal 15 gennaio su Amazon, ndr) trovasse pieno recepimento nel nostro programma politico e possa entrare a pieno titolo nel dibattito delle prossime elezioni parlamentari europee".