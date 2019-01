Terza edizione per il premio di narrativa breve indetto dal Comune di Sommariva del Bosco

Scade il prossimo 28 gennaio il termine per partecipare alla 3ª edizione del Premio di narrativa breve indetto dal Comune nell’ambito delle iniziative finalizzate a valorizzare e promuovere la cultura attraverso lo scrivere.



Le sezioni sono tre, divise per fasce di età. La prima è aperta ad autori di età compresa tra i 14 anni e i 15 anni compiuti sul tema “Nel tempo libero". La seconda sezione è aperta ad autori di età compresa tra i 16 anni e i 20 anni compiuti sul tema “Incontro immaginario con un personaggio celebre del passato o del presente”. La terza è aperta ad autori di età uguale o superiore ai 21 anni a tema libero.



Le opere devono essere inedite e non devono né essere state premiate né segnalate in altri concorsi. Ogni concorrente può partecipare con un solo racconto, della lunghezza massima di 4 pagine.

Il racconto deve essere redatto con carattere Times New Roman, corpo 12, interlinea 1 e non deve in alcun punto recare indicazione del nome dell’autore o altro riferimento che consenta il riconoscimento di quest’ultimo, pena l’esclusione dell’elaborato dal concorso.

Su tutte le copie dovrà essere indicata la sezione a cui si intende concorrere.



Ciascuna opera dovrà essere inviata in numero 6 copie all’indirizzo

Segreteria del concorso Premio di narrativa “breve”, Ufficio di Segreteria del Comune, P.zza Seyssel 1, 12048, Sommariva del Bosco (Cuneo). Una di queste 6 copie deve essere chiusa in una busta anonima assieme al modulo di partecipazione.



La partecipazione è gratuita. Le opere possono essere consegnate a mano o inviate entro il 28 gennaio.



Per informazioni telefonare al numero 0172/566.202 (in orario di ufficio); e-mail info@comune.sommarivadelbosco.cn.it.

Saranno premiate le prime tre opere classificate. La giuria si riserva la facoltà di assegnare altri premi o fare segnalazioni, qualora lo dovesse ritenere opportuno. Gli organizzatori si riservano il diritto di raccogliere tutti i racconti o i racconti premiati, segnalati o di particolare interesse in un testo, realizzato senza scopo di lucro. In questo caso gli autori concedono il diritto di stampare il racconto senza pretendere alcun compenso a titolo di diritto d’autore e conservano la piena proprietà del racconto.

I risultati verranno comunicati direttamente ai partecipanti attraverso i contatti indicati nel modulo di partecipazione.