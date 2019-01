L'onda arancione Sì Tav invade di nuovo Torino (FOTO e VIDEO)

"Il contratto di governo firmato con il Movimento 5 Stelle - ha commentato il capogruppo della Lega Riccardo Molinari - non dice di non fare la Tav, c'è scritto che avremmo atteso l'analisi costi-benefici, in ogni caso siamo disponibili a modificare il progetto ed evitare sprechi. Nel caso in cui il governo decidesse di non fare l'opera è necessario indire un referendum, cosí saranno i piemontesi a decidere".

Molinari ha poi aggiunto:"Da piemontese ribadisco la posizione del mio partito, che a differenza del Pd è stata sempre a favore dell'opera. Se vi fossero state bandiere di partito non sarei stato qui".