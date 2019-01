I pro e i contro dell'utilizzo di creme naturali per far crescere il seno

Molte donne farebbero di tutto per acquistare una o due taglie in più per la misura del proprio seno. Questa tendenza non è sfuggita ai produttori del settore commerciale che si occupano della messa in vendita di prodotti specifici che mirano e promettono di ottenere proprio questo risultato. Tra questi prodotti ampio utilizzo viene fatto delle creme volumizzanti per il seno. Oltre a quelle di carattere commerciale, con componenti più o meno naturali, c'è anche la possibilità di creare delle vere e proprie creme fai da te sempre per perseguire questo scopo. Ma queste creme, commerciali e non, sono realmente efficaci per l'aumento del seno? Cerchiamo di capire qualcosa di più.

Creme volumizzanti per il seno

L'offerta commerciale anche in questo settore è quanto mai variegata. Presenta infatti numerose proposte con diverse fasce di prezzo, tra cui spicca la famosa crema Senup. In questo contesto è difficile orientarsi, soprattutto senza avere la certezza che i risultati promessi possano realmente essere raggiunti attraverso l'utilizzazione di questi prodotti. In realtà una cosa c'è da dirla subito: non esistono prodotti miracolosi che dalla sera alla mattina vi faranno risvegliare guardandovi allo specchio e ritrovandovi maggiorate. Tuttavia una qualche funzione utile da questo punto di vista da parte di questi prodotti è presente. Si tratta infatti per lo più di creme dall'effetto tonificante, che compattano i tessuti rendendoli più sodi al tatto. Più che far crescere il seno possono far guadagnare una taglia in più attraverso un maggiore rassodamento dello stesso.

Attenzione alle creme e ai prodotti che influiscono sui livelli ormonali

Discorso che cambia quando si utilizzano prodotti che sono capaci di incidere sul piano ormonale. In questo caso vi suggeriamo di prestare grandissima attenzione perché potrebbero esserci delle controindicazioni. Tutto ciò che è in grado di incidere sul piano ormonale va discusso con il proprio medico di fiducia. Attenzione anche a non abusare di prodotti erboristici specializzati che vanno ad incidere, attraverso l'utilizzazione di fitoestrogeni, sull'equilibrio ormonale in maniera tale da cercare di incrementare il volume del seno. Il rischio è quello di trovarvi con degli squilibri ormonali se eccedete in maniera sconsiderata. Da escludere poi assolutamente l'utilizzo di prodotti con queste componenti per donne che siano in stato di gravidanza. Pare infatti che i fitoestrogeni possano influire negativamente sulla strutturazione dell'apparato genitale del feto maschio. Se poi seguite già una qualche terapia ormonale rischiate di influire su questa attraverso l'assunzione di tali prodotti.

Le alternative naturali alle creme commerciali

Se non volete rischiare, o se siete patite dei rimedi naturali, sappiate che esistono alternative all'utilizzazione di prodotti con componenti chimiche. Sarà possibile, ad esempio, anche creare una vera e propria crema rassodante per il seno fai da te. Si utilizzeranno oli ricchi di fitoestrogeni, ma la quantità degli stessi sarà tale da non influire in maniera pericolosa sull'equilibrio ormonale dell' utilizzatrice. Allora via libera a preparati che contengano olio di borragine, di semi di lino, di avocado o di germe di grano. Questi potranno essere utilizzati puri oppure aggiunti in una composizione cremosa, anche di carattere commerciale, idratante ma meglio ancora se rassodante. Purché si tratti di una composizione dagli ingredienti il più naturali possibile, preferibilmente biologica e testata per via della particolare delicatezza del punto in cui andrete ad agire.

Per concludere

A seguito della lettura di questo articolo avrete compreso bene che non potete aspettarvi soluzioni risolutive dall' utilizzazione di prodotti che promettono di risultare come volumizzanti per il decolté. Tuttavia un loro effetto rassodante è certamente possibile. Consapevoli di questa cosa, e dei rischi che possono essere connessi all'utilizzazione di prodotti eccessivamente chimici o che siano in grado di incidere sull'equilibrio ormonale, saprete sicuramente scegliere con maggiore accortezza il prodotto più adatto al vostro caso specifico.