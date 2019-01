Sui preservativi al Donadio? "Vergognoso e maschilista boicottare la diffusione di un sistema contraccettivo"

Egregio Direttore,

Mi permetto di esprimere il mio pensiero e di rispondere (virtualmente) al Sig. Bainotti in merito alla questione del Virginio-Donadio e della proposta inerente preservativi e assorbenti igienici da mettere a disposizione all'interno dell'istituto.

Siamo nel 2019 ed è vergognoso, oltre che profondamente maschilista e degradante, che ci si permetta di boicottare la diffusione di un sistema contraccettivo, tanto più tra i giovani. Anni e anni di lotta, di battaglie volte a inculcare nella mente dei ragazzi (e non solo) l'idea che il sesso sicuro fosse imprescindibile; che la sessualità è responsabilità sia maschile che femminile; anni spesi a tenere "alta la guardia", perché nonostante gli anni '80 sembrino lontanissimi e scienza e medicina abbiamo fatti passi da gigante il pericolo AIDS non è mai svanito.

Ecco, tutto ciò nel dimenticatoio, buttato al vento in nome di un'assurda logica che vorrebbe, piuttosto, tenere i giovani lontani da quello che ancora oggi si considera "sporco", "vergognoso", "censurabile". Si vorrebbe magari tornare a un passato di giovani uomini che facevano "esperienza" nelle case di appuntamenti, e di ragazze che dovevano imprescindibilmente mostrare un lenzuolo macchiato dopo la prima notte di nozze, e tutto purché non se ne parlasse, purché non si intaccasse il decoro e la rispettabilità (di facciata).

Non sa forse, il Signor Bainotti, che da quell'epoca e da quell'ipocrisia ne è passata di acqua sotto i ponti? Non sa che crescere in maniera civile e responsabile significa anche imparare a prendersi cura di se stessi e, non meno importante, imparare ad avere rispetto anche per la salute altrui? O crede forse che sia meglio crescere dei ragazzi sotto una campana di vetro, senza parlare loro della sessualità, dei sentimenti, come tanti struzzi con la testa sotto la sabbia? Cosa crede, il Signor Bainotti, che sia meglio evitare l'educazione sessuale nelle scuole salvo poi trovarsi alle prese con problemi seri, come malattie sessualmente trasmissibili e gravidanze indesiderate? Mi vergogno io per lei, per le stupidaggini che ha scritto, e preferisco pensare che abbia volutamente cercato e creato la polemica perchè non è possibile che al giorno d'oggi qualcuno (s)ragioni in tal modo.

Io ho poco meno di 40 anni e (ahimè) non ho figli, eppure questo non mi impedisce di pensare che, se ne avessi, sarei immensamente orgogliosa di sapere che sono liberi in un paese libero; sarei orgogliosa di sapere che la scuola, ossia l'istituzione che maggiormente riempie e influenza le loro vite, sia così proiettata al futuro da mettere nelle loro mani strumenti che servono proprio a garantirlo, quel futuro. Sarei orgogliosa di sapere che i miei figli non hanno paura delle emozioni, della fisicità, dei sentimenti e che semmai sono in grado di decidere in maniera consapevole e matura nonostante la giovane età. Se avessi figli maschi o femmine sarebbe indifferente, perché nell'uno e nell'altro caso preferirei sapere che praticano sesso sicuro, se è quello che desiderano, magari anche dentro le mura di casa piuttosto che in posti pericolosi; preferirei sapere di poter contare anche sul distributore della scuola, e non solo sul classico "amico della 3B" che magari rifila preservativi vecchi e inaffidabili.

Ma ovviamente mi si dirà che sono una scellerata e che in fondo, non avendo figli, non dovrei neanche esprimermi giusto? Ecco, la libertà di pensiero e di espressione passa anche attraverso l'abbattimento di questi assurdi e anacronistici paletti: il mondo cambierà solo quando smetteremo di credere che solo chi ha esperienza diretta possa arrogarsi il diritto di opinione.

Quanto al fatto degli assorbenti igienici, non mi è chiaro se per il Sig. Bainotti anche questi rientrino nel discorso della corruzione (?), delle oscenità e dello sfruttamento femminile. Sa lei, Sig. Bainotti, che non c'è nulla di vergognoso nel ciclo mestruale nè tanto meno nell'avere a disposizione il necessario per gestirlo? Sa che nel 2019 si fanno battaglie per far sì che nei Paesi sottosviluppati la fornitura di assorbenti igienici smetta di essere un tabù e una chimera per le donne in età fertile?

Ah ma già, purché si mantenga la facciata, il decoro, l'onore e la rispettabilità: in mezzo al deserto possono fare come credono, l'importante è che in centro a Cuneo non si debba affrontare l'onta di cambiare il calendario e accorgersi che il Medioevo è finito da un pezzo.



Saluti.



Lettera firmata