Giornata della Memoria a Bra: gli eventi per non dimenticare

Il 27 gennaio del 1945, giorno nel quale i soldati dell’esercito sovietico entrarono nel campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau, è la data simbolo della fine delle persecuzioni nazifasciste in Europa. In Italia il 27 gennaio è stato proclamato Giorno della Memoria “al fine di ricordare la Shoah, le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subìto la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio e a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati”.



Come consuetudine, in occasione della ricorrenza la Città di Bra ricorda le vittime dell’Olocausto con una serie di iniziative rivolte alla cittadinanza.



Giovedì 24 gennaio alle ore 20, a 25 anni dall’uscita nelle sale sarà proiettato al Cinema Vittoria di via Cavour “Schindler’s List”, film capolavoro di Steven Spielberg, vincitore di sette premi Oscar e inscritto nella lista dei dieci film americani migliori di sempre. Ispirato al romanzo ‘La lista di Schindler’ di Thomas Keneally e tratto da una vicenda realmente accaduta, il lungometraggio è ancora oggi una delle opere più toccanti sul tema dell’olocausto. Ingresso a pagamento.



Racconta il sorprendente viaggio di due giovani fratelli di origini ebrea attraverso la Francia degli anni Quaranta occupata dai nazisti il film per famiglie “Un sacchetto di biglie”, in programma sabato 26 gennaio sempre al Cinema Vittoria. Per sfuggire alla cattura, i due ragazzi non dovranno mai ammettere di essere ebrei. La pellicola è tratta dal romanzo autobiografico di Joseph Joffo. Ingresso gratuito. Per informazioni: 0172.412771.



Domenica 27 gennaio, Giorno della Memoria, visita guidata alla Sinagoga di Cherasco, con partenza da Bra alle 9,30 (piazza Caduti per la Libertà 20, davanti all’Ufficio Turismo e Manifestazioni) e inizio tour alle 10. L’iniziativa, compreso viaggio in bus andata e ritorno, è gratuita. Per partecipare è necessario prenotarsi allo 0172.430185; posti limitati.



Nella stessa giornata, alle 15.30 al Cinema Impero di via Vittorio Emanuele II, si proietta il docufilm “Chi scriverà la nostra storia”, scritto e diretto della regista Roberta Grossman e narrato dalle voci del premio Oscar Adrien Brody e della candidata Oscar Joan Allen. Nel novembre del 1940 i nazisti rinchiusero 450 mila ebrei nel ghetto di Varsavia. Una compagnia segreta composta da giornalisti, ricercatori e capi della comunità, guidata dallo storico Emanuel Ringelblum e conosciuta con il nome in codice Oyneg Shabes (“La gioia del Sabato” in yiddish), decise di combattere le menzogne e la propaganda dei nazisti non con le armi e con la violenza, ma con carta e penna. Ingresso gratuito.



Il docufilm andrà in scena anche il giorno successivo, lunedì 28 gennaio 2019 alle 20 sempre al Cinema Impero, con ingresso a pagamento. Per informazioni: 0172.412317.



Il programma 2019 della “Giornata della memoria” è organizzato dal Comune di Bra in collaborazione con il “Comitato cittadino per l'affermazione dei valori del 27 gennaio, 10 febbraio e 25 aprile”, il “Comitato cittadino 50x150” e l'Istituto storico della Resistenza di Cuneo “Dante Livio Bianco”. Maggiori informazioni sui siti comune.bra.cn.it e turismoinbra.it oppure sui profili “@comunebra” dei principali social media.