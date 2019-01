Ottengono bottino da 50mila euro raggirando anziane sole a Mondovì: arrestati madre e figlio sinti (VIDEO)

Si muovevano in auto, un'anonima Fiat Stilo grigio chiaro. Lui rimaneva a bordo e lei avvicinava le anziane vittime con una scusa per raggirarle e depredarle in casa di soldi e gioielli.



Due gli arrestati: Anna Alafleur di 54 anni e Giuseppe Massa di 38 anni, madre e figlio di etnia sinti, abitanti a Nichelino. Cinque i fatti contestati: tre furti consumati e due tentati, tutti a Mondovì, dal 13 luglio al 30 agosto 2018. Il loro schema operativo era ben collaudato, frutto di anni di esperienza. Dalle indagini è emerso che hanno colpito anche in Liguria e Lombardia.



L'attività investigativa è stata svolta dai carabinieri della compagnia di Mondovì e presentata giovedì mattina in conferenza stampa.



Il comandante di compagnia Ambrosino Tala: "La donna avvicinava signore anziane in uscita da uffici postali e negozi, avvicinandole con una scusa. Il figlio rimaneva a bordo dell'auto, nelle vicinanze, per poter prelevare la madre velocemente".



Tutte uguali le vittime: "Donne di una certa età e facoltose, di cui la donna arrestata mostrava di conoscere il nome, presentandosi come amica dei figli".



La donna, riconosciuta dalle cinque vittime, riusciva a entrare in casa con varie scuse. Una volta era il pavimento in marmo, di cui aveva sentito parlare bene. Oppure chiedeva la cortesia di poter lasciare in custodia i propri gioielli, a causa di lavori in casa, facendosi mostrare il luogo in cui le vittime tenevano beni di valore. O ancora fingeva di stare al telefono con i figli, per carpire la fiducia delle vittime.



Numerose le aggravanti: aver agito con raggiro, con particolare destrezza, e aver approfittato dello stato di particolare vulnerabilità delle vittime.



Durante il colpo usavano telefoni intestati a nomi fittizi, mentre i loro cellulari personali erano spenti.



Ingente il bottino: almeno 50mila euro. In un solo colpo hanno sottratto 11mila euro ad una signora più i vari gioielli.



Gli episodi potrebbero essere molti di più. Ecco perché i carabinieri hanno diffuso le foto degli arrestati. "Chiediamo, a scopo investigativo, la collaborazione di altre eventuali vittime. Siamo convinti che vi siano altri casi non denunciati, molto probabilmente per vergogna", ha dichiarato Tala.







"I furti e le truffe ai danni di anziani sono reati deprecabili - ha dichiarato Marco Pettinato, comandante del Reparto Operativo -. Per questo i carabinieri, da tempo, hanno avviato una specifica attività informativa finalizzata a mettere in guardia gli anziani. Buoni i risultati, lo dicono i numeri. Negli ultimi due anni il numero di furti e truffe a danno di anziani si è quasi dimezzato, in provincia di Cuneo: 300 a fine 2016 per arrivare a poco più di 150 a fine 2018".



Pochi e semplici i consigli. Diffidare di soggetti inattesi e sconosciuti, che hanno un atteggiamento e un modo di presentarsi per rompere il muro di diffidenza. Sono persone rassicuranti, con parlantina e spesso indossano divise (forze ordine, postali, addetti gas e luce).



Si presentano con informazioni note (nome figli, auto, abitudini). Quale che sia il motivo della visita si risolve sempre manipolando soldi o valori ("prendi i soldi e mettili via", "dimmi dove sono i gioielli"). Non sono pericolosi, se scoperti girano i tacchi e vanno da un'altra parte.