Esce domani “Prezioso”: l'opera postuma di Gianmaria Testa è già “bestseller” su Amazon

L'ex ferroviere e cantore degli ultimi Gianmaria Testa rivivrà tramite “Prezioso”, un disco di undici inediti a quasi tre anni dalla sua scomparsa, a otto anni dall'ultima opera "Vitamia".



Il disco sarà acquistabile da domani, venerdì 18 gennaio.



Questi undici “appunti sonori” del cantautore nato a Cavallermaggiore e con il cuore nelle Langhe, rivivono grazie al recupero della moglie Paola Farinetti e del tecnico del suono Roberto Barillari. Un primo assaggio del nuovo album lo si è avuto nei primi giorni del 2019 quando è stato pubblicato il singolo “Povero Tempo Nostro” accompagnato dal bel video realizzato dai registi Silvia Luzi e Luca Bellino al cimitero delle barche di Fiumicino.



In attesa della sua uscita il disco è già best seller in Italia sul maggiore sito di ecommerce Amazon.



Gli ordini per “Prezioso” sono già stati effettuati dai tantissimi seguaci di Testa, stimatissimo in Italia, amato in Francia dove ha mosso i suoi primi passi diventando un vero e proprio caso discografico. Il cantautore nostrano è davanti sul portale di Bezos ai dischi italiani di tendenza come Ebbasta Sfera di Sfera Ebbasta o Evergreen di Calcutta.



“Prezioso” – si legge nel comunicato che ha annunciato l’uscita del disco - è frutto di un raffinato lavoro in studio di registrazione e ha richiesto un notevole sforzo di post-produzione per esaltare e mettere in evidenza l'autenticità e la purezza delle ultime interpretazioni di Gianmaria, pur mantenendo l'intensità e l'emozione di quei momenti così intimi, emozionanti e potenti nei quali per la primissima volta si piantavano i semi di una nuova canzone.”



La copertina del disco è realizzata dall’artista langarolo Valerio Berruti amico di Gianmaria Testa.



“Prezioso” è disponibile in cd e in due diverse versioni vinile molto raffinate con una stampa particolare tridimensionale che finisce per regalare una vera opera d’arte, da conservare e magari da appendere in casa come fosse un quadro. Una delle versioni vinile è realizzata in edizione de luxe a tiratura limitata da collezione (1000 copie che non saranno più ristampate) con copertina diversa e vinile bianco.