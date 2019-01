Fossano: al via la nuova stagione del cinema teatro "I Portici"

I Portici come casa dello spettacolo della città che apre le sue porte a tutti coloro che credono in una società consapevole della necessità di crescita investendo nella cultura, lavorando per la formazione e per quella educazione alta che é alla base della convivenza e della civiltà di ogni comunità. In una sola parola, e' una vera e propria revolution nel concetto di gestione di uno spazio dello spettacolo. Un progetto che mette il bene comune al centro delle proprie finalità.