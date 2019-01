Prenotare una crociera risparmiando?

Così come succede sempre più spesso, nei siti delle maggiori compagnie marittime sono presenti delle crociere all-inclusive. Questa tipologia di proposte, che all’interno del prezzo inseriscono tutti i costi della crociera (ad esclusione delle escursioni extra), possono diventare un’ottima strategia per godersi delle vacanze risparmiando.



La strategia di Ryanair di offrire prezzi vantaggiosi a chi sceglie di prenotare un volo con largo anticipo, nel corso degli anni è stata adottata anche dalle compagnie che offrono crociere. Nei cataloghi online, è possibile prenotare crociere anche per la fine del 2019 o per tutto il 2020. Un esempio è il catalogo online di crociere proposto da Ticketcrociere. Un’azienda italiana, che nel corso della sua vita ha dimostrato di tenere ai propri clienti e di offrire loro professionalità e un numero sempre maggiori di proposte di qualità tra cui scegliere.



Nelle pagine virtuali di questo catalogo di proposte, è già possibile prenotare crociere per il 2020. All’interno delle offerte, destinazioni come l’Asia o l’America Latina sono proposte con degli ottimi sconti e/o proposte economiche vantaggiose.



1. Verifica con attenzione le proposte



In molti casi, la tratta che si desidera acquistare è proposta da più compagnie. Questo, oltre a portare una più ampia possibilità di scelta permette spesso anche di godere di una serie di riduzioni sui prezzi. Maggiori sono le compagnie che offrono la stessa crociera, maggiore è la competitività per riempire le cabine delle proprie navi.



Comparare le stesse proposte, o quelle che si assomigliano molto, può far risparmiare una quantità considerevole di soldi. Allo stesso tempo, si può decidere se fare un upgrade in una cabina di migliore qualità o risparmiare i soldi per una ulteriore crociera o vacanza.



2. Prenota in anticipo gli extra

Una volta decisa e prenotata la crociera, acquistare anche gli extra come pranzi e consumazioni in anticipo permette di risparmiare. Molte crociere, che non sono offerte in formula all-inclusive, offrono la possibilità di acquistare dei pacchetti dedicati al cibo e alle consumazioni al bar. In questo modo, si avrà la certezza di conoscere l’ammontare esatto della spesa del viaggio e di ottenere un beneficio economico al momento della prenotazione finale.



3. Verifica la copertura del Wi-Fi



In mare aperto, non sempre la copertura internet è garantita e viene offerta gratuitamente. Molte delle compagnie, se non si ha un contratto nuovo o ben strutturato, addizionano spese molto ingenti per il roaming dei dati internet. Per ovviare a questa tipologia di problematiche, è bene verificare nel proprio pacchetto è presente l’utilizzo della connessione Wi-Fi presente sulla nave. Se non è presente, può essere una buona idea acquistare un pacchetto in anticipo ad un prezzo competitivo. Se si acquista direttamente sulla nave, difficilmente si potrà beneficiare di un prezzo scontato.



4. Pianifica per tempo la crociera



Quando si ha intenzione di acquistare il biglietto di una crociera, se non si ha deciso di usufruire di una crociera last minute, è bene pianificare con molta attenzione la destinazione e il momento della prenotazione. Questi due particolari, se messi insieme offrono la possibilità di beneficare di forti sconti. Molte compagnie, sono sempre felici di offrire dei vantaggi economici alle persone che acquistano con largo anticipo le cabine messe a loro disposizione.



Seguire questi semplici consigli è molto semplice, e con un attimo di attenzione è possibile riuscire a beneficiare di forti sconti e allo stesso tempo di prenotare alcune delle cabine migliori presenti sulla nave. Essere organizzati è fondamentale, se si vuole sfruttare questo a proprio favore nel prenotare una crociera online al miglior prezzo.