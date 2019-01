Il ricordo degli ebrei liguri riesumato dall'oblio: la presentazione a Savigliano del libro "Ombre al confine"

Nell’estremo ponente ligure i più anziani ne parlavano talvolta fra loro. Ricordavano quelle persone straniere che parlavano un italiano stentato, che avevano vissuto per qualche tempo tra Sanremo e il confine francese e, appena possibile, erano fuggiti in Francia fra mille pericoli, perché il governo italiano fascista non li accettava, emetteva provvedimenti di espulsione, pur favorendo l’esodo in Francia di quella gente troppo “scomoda” per un regime alleato della Germania nazista. Anche in Francia i rischi non erano pochi: venivano respinti perché indesiderati, e per questo motivo erano costretti a varcare il confine clandestinamente. Sia che lo sconfinamento avvenisse via mare, sia via terra attraverso passaggi impervi, molto alte erano le probabilità di mettersi nelle mani di “passeur” a volte senza scrupoli.