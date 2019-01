Fiere, spettacoli teatrali, musica, camminate e non solo: un ricco calendario di eventi in programma per il fine settimana

A Bene Vagienna proseguono gli eventi organizzati per la fiera della Beata Paola.



Sabato 19 gennaio grande serata di gala: cena su prenotazione (tel. 3356058351 o 0172.654116) e festa nella magica cornice del castello con cavalli e cavalieri, luci e colori, fasti e musica alla scoperta dei tanti ricevimenti tenuti nella stessa sede dalla famiglia Costa.



Domenica 20 gennaio grande fiera commerciale, artigianale e agricola. Distribuzione soma d’aj a cura del gruppo cicloamatori benesi e consulta giovanile. Inaugurazione alla presenza delle autorità e allietati dalla banda musicale Città di Bene Vagienna. Attrazioni e spettacoli viaggianti.



Pranzo nel castello con la caratteristica minestra di trippe ma anche polenta e altre leccornie. Alle ore 14.00 grande rievocazione storica della vita della Beata Paola nel vallone del castello. Alle ore 17.00 premiazione “una rosa per la Beata Paola”. Info: www.turismo.comune.benevagienna.cn.it.



Oltre alla fiera, in cui sono aperti i palazzi storici della città, prosegue la mostra “La Grande Guerra - Immagini e memorie” presso Palazzo Lucerna di Rorà. Orari di apertura: sabato dalle 15.00 alle 18.00, domenica e festivi dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00. +39.0172.654969 www.amicidibene.it.



Sabato 19 gennaio, alle ore 16, nel salone di Casa Ravera a Bene Vagienna sarà presentato il libro (con Cd) “Rassa nostran-a”, 18 liriche di Nino Costa musicate da Bruno Baudissone e Raf Cristiano.



Interverrà il poeta torinese Sergio Donna, che leggerà alcune poesie, mentre Baudissone eseguirà alcuni brani dal vivo. Ingresso libero.



Sabato 19 gennaio alle ore 21.00 presso la Chiesa di Sant'Antonio Abate di Fossano il coro e i musicisti di "Si può fare" presenteranno “La tua storia, la mia storia, viaggio attraverso il canto, la musica, i gesti, la riflessione”.



Il concerto è organizzato in collaborazione con il Comitato del Borgo e la Parrocchia Sant'Antonio Abate.



A Fossano, fino al 28 febbraio, continuano le visite guidate gratuite al Castello dal mercoledì al sabato. Due i turni di visita giornalieri, con partenza la mattina alle ore 11 e il pomeriggio alle ore 15. Ritrovo presso l'Ufficio Turistico (torre est del Castello), consigliata la prenotazione.



Per informazioni sulle visite contattare l'Ufficio Turistico IAT di Fossano: Numero Verde 800 210 762 / Tel. +39 0172 60 160 - www.visitfossano.it.



Sempre a Fossano volge al termine la prima edizione di “FFM – Una vita da CantAutore”, organizzato dalla Fondazione Fossano Musica. Sabato 19 si disputeranno le semifinali: ciascun cantautore avrà 15 minuti a disposizione per esibirsi davanti alla giuria e conquistare un posto in finale. Domenica 20 ci sarà la comunicazione dei 6 finalisti e, alle 21, questi ultimi si esibiranno davanti al pubblico per aggiudicarsi il premio del pubblico.



L’ingresso al concerto finale è libero al pubblico fino a esaurimento posti.



A Genola i ragazzi del Leo club Fossano e provincia Granda, con la collaborazione della compagnia teatrale “La corte dei folli”, propongono lo spettacolo “Nel nome del padre”. L’obiettivo è di raccogliere, attraverso offerte libere, i fondi per l’addestramento di un cane guida che verrà donato ad un non vedente. Teatro comunale Gianfranco Bonavia alle 21. L’ingresso è libero, ma la prenotazione è obbligatoria, chiamando i numeri 335.7540528, 346.3426299, 346.0541684.



A Savigliano un appuntamento dedicato ad un problema di salute femminile: l’Associazione ADES (Donne endometriosi salute) di Savigliano organizza un incontro rivolto alle donne affette da Endometriosi. “Gli alimenti amici degli ormoni” è il titolo del pomeriggio informativo tenuto dalla dottoressa Elisa Gagliano farmacista e terapista della nutrizione. L’appuntamento è previsto per sabato 19 gennaio dalle 15 alle 17 presso l’Istituto Sacra Famiglia in via San Pietro 9 a Savigliano.



L’ingresso è gratuito ma occorre prenotarsi inviato una mail a info@associazioneades.it



A Saluzzo gli appuntamenti al Teatro Magda Olivero (via palazzo di Città) proseguono sabato 19 gennaio alle 21.30, con la musica del cantautore Bianco e con il suo “Tutto d'un fiato Tour”.



In apertura ci sarà il cantautore Stefano Seghesio. L'ingresso costa 10 euro; prevendite on line su https://www.mailticket.it/evento/19481, oppure presso il negozio di dischi On the Corner a Saluzzo.



Il 20 gennaio a Saluzzo sedicesima edizione per il Fitwalking del Cuore.



Il costo dell'iscrizione è di € 5,00 e quanto raccolto dalle iscrizioni è interamente devoluto in beneficenza. Per l'occasione la Castiglia con i suoi musei sarà aperta dalle ore 14 alle 18 con ingresso gratuito per i partecipanti all’iniziativa, muniti di pettorali. Inoltre, sono in programma le visite guidate alla fortezza con il percorso sui camminamenti, in partenza ogni mezz’ora, dalle ore 14.30 alle 17.30, al costo di 2 euro. Info: tel. +39 338 6151 466 info@scuolacamminosaluzzo.it



Ufficio Turistico IAT di Saluzzo Tel. 800 392 789 - saluzzo@coopculture.it



A Paesana domenica 20 gennaio in occasione della serata di luna piena Pian Munè organizza una ciaspolata sotto la luna a Garitta Nuova con guida naturalistica e cena al rifugio in quota. Partenza alle 17 circa dal rifugio a valle.



Info: tel. +39 328 6925 406 (anche whatsapp).



In anteprima per la provincia di Cuneo, a Piasco verrà proiettato domenica 20 gennaio alle 21 presso la Sala Polivalente “Dott. Serra” il film “Dove Bisogna Stare”, prodotto da ZaLab in collaborazione con Medici Senza Frontiere, opera che affronta il tema dell’immigrazione e dell’accoglienza attraverso lo sguardo delle quattro protagoniste, ponendo delle domande anziché imporre risposte o soluzioni a fenomeni globali complessi. Sarà presente il regista Daniele Gaglianone. Ingresso libero.



In Valle Varaita, nel comune di Pontechianale, festa patronale di Sant’Antonio in frazione Chianale. Sabato 19 gennaio alle ore 20, tradizionale polentata e a seguire balli e canti della tradizione.



Domenica 20 gennaio Santa Messa alle ore 10, subito dopo incanto sulla piazza di Chianale.



Per la stagione teatrale “IL Teatro fa il suo giro”, sabato 19 gennaio alle ore 21.00 al teatro civico di Busca lo spettacolo “Tanti saluti” con la regia di Giuliana Musso. La pièce porta sul palco il tema del morire ai nostri tempi. Sei brevi monologhi mettono al centro l’esperienza diretta e la sua autentica forza poetica.



Domenica 20 gennaio alle ore 16.30 presso il teatro Iris a Dronero viene proposto “Il principe felice e la rondine d’inverno”; il celebre racconto “Il Principe Felice” di Oscar Wilde viene riletto in chiave teatrale, giocando su diversi piani: razionale, emozionale e comico. E’ la storia di una rondine che, in ritardo sulla migrazione verso i paesi caldi, in un autunno londinese già freddo, si ferma ai piedi della statua del Principe Felice. Un incontro folgorante, un segno del destino.



A Cuneo sarà il Gruppo Teatro Carmagnola (Torino) a salire sul palco del Teatro Toselli sabato 19 gennaio per la rassegna di teatro piemontese: alle 21 la compagnia metterà in scena la commedia in due atti di Giusi Cornero “La valada del vin balarin” con l’adattamento e la regia di Francesco Rizzati. Biglietti al botteghino del teatro il giorno dello spettacolo dalle 20. Per info: tel. 335- 460596 o 348-7115774.



Domenica 20 gennaio la Compagnia del Buon Cammino propone a Boves l’itinerario: I sentieri della collina, durata (A/R) 3 ore, ritrovo alle h.9,30 Boves, presso il parcheggio del cimitero. Pranzo, menù del Buon Cammino, a Mellana di Boves. Obbligatoria la prenotazione entro sabato, tel. +39 0171 380 379.



A Caprauna sabato 19 gennaio è stata organizzata nel tardo pomeriggio una ciaspolata sulla Via Alpina per rientrare con la luna piena per una polentata al rifugio Pian dell’Arma.



Info: www.rifugiopiandellarma.it, tel. +39 337 1083410 Marina.



L’Associazione culturale La Meridiana Tempo ha concluso positivamente la seconda edizione di “Alieni in Granda” ed è orgogliosa di mettere in mostra a Mondovì, "città della ceramica" i lavori dei bambini: si tratta di simpatici piatti con coloratissimi e divertenti alieni che sono esposti presso l’Associazione La Meridiana Tempo, in Piazza San Pietro 1, a Mondovì. La mostra sarà visitabile fino a domenica 20 gennaio con i seguenti orari: venerdì e sabato 16-19, domenica 10-12 e 16-19. Ingresso Libero. Info: Associazione La Meridiana Tempo, tel. +39 0174 199519.



A Dogliani sabato 19 gennaio 2019, alle ore 21.00 presso il Teatro Sacra Famiglia, si ride con la 1/2 Ora Canonica, con Pippo Bessone, Azio Citi e Luca Occelli. Info: +39.0173.70210

biblioteca.dogliani@gmail.com



Sempre in tema di spettacoli teatrali, domenica 20 gennaio 2019 alle ore 21.00 nella Sala M. Abbado nel Teatro Sociale di Alba andrà in scena “Il Penitente” di David Mamet con Luca Barbareschi, Lunetta Savino, Massimo Reale e Duccio Camerini. del Teatro Sociale di Alba.

Info +39.0173.35189 -+39.0173.292470 www.comune.alba.cn.it teatro.sociale@comune.alba.cn.it



Riproponiamo, per la rilevanza delle opere esposte, la mostra d’arte “Dal nulla al sogno - de Chirico, Dalì, Delvaux, Duchamp, Magritte, Mirò, Picabia, Man Ray, Tanguy” ad Alba presso la Fondazione Ferrero in Strada di Mezzo, 44. Orari di apertura: lunedì - mercoledì - giovedì - venerdì dalle 15.00 alle 19.00, sabato-domenica e festivi dalle 10.00 alle 19.00 fino al 25 febbraio.



Ingresso gratuito. Info +39.0173.295259 www.fondazioneferrero.it info@fondazioneferrero.it



Per famiglie e bambini, il 20 gennaio, alle 16,30 nella sala del Cinema di Corneliano d'Alba avrà luogo lo spettacolo “Storia di un bambino e di un pinguino”, teatro di figura e festival dei burattini e delle marionette presentato dall’Associazione Burattinarte. Ingresso libero.



Info +39.0173.509345 www.burattinarte.it info@burattinarte.it



Sabato 19 gennaio, a Bra, alle 18 al Teatro Politeama Boglione, si tiene l’esibizione della Banda musicale del Corpo della Polizia Municipale della Città di Torino, diretta dal maestro Massimo Sanfilippo. Ingresso libero sino ad esaurimento posti.