Il Distretto Confartigianato delle Zone di Borgo San Dalmazzo, Cuneo e Dronero premia gli artigiani

La situazione delle infrastrutture sarà il tema della terza edizione dell’Assemblea di Distretto degli artigiani delle zone di Borgo San Dalmazzo, Cuneo e Dronero, venerdì 25 gennaio, ore 18.30, a Borgo S.D., nell’Auditorium Bertello (Via Vittorio Veneto, 19).



Le infrastrutture stradali rappresentano da tempo una criticità per la nostra provincia e da sempre l’Associazione di categoria si è fatta interprete delle esigenze delle imprese. In particolare, tra gli altri temi, si effettuerà un approfondimento sulle questioni legate al Traforo del Tenda. Ma non solo: anche le infrastrutture “digitali” rappresentano da un lato un fattore abilitante per le aziende e dall’altro, specie nelle zone montane, un problema da affrontare.



Durante l’evento si svilupperà quindi una tavola rotonda, moderata dal direttore di Confartigianato Cuneo Joseph Meineri, alla quale parteciperanno Adriano Giordana, presidente Zona di Borgo San Dalmazzo, Bruno Tardivo, presidente Zona di Cuneo e Giorgio Verutti, presidente della Zona di Dronero. Prevista la presenza di alcuni parlamentari cuneesi che discuteranno sull’argomento. Le conclusioni saranno affidate a Luca Crosetto, presidente di Confartigianato Imprese Cuneo.



Durante la serata saranno poi consegnati i riconoscimenti alle imprese artigiane dei tre territori per la “fedeltà associativa”.



«Si tratta di un appuntamento pregno di significati, – spiegano i presidenti zonali Adriano Giordana, Bruno Tardivo e Giorgio Verutti – che celebra il lavoro artigianale ed il senso di appartenenza alla nostra Associazione. Un momento anche per fare sintesi sulla situazione economica del Paese e per porre l’accento sulle esigenze del tessuto produttivo. È davvero importante ricordarsi che l’Italia fonda il suo sistema economico proprio sulle micro, piccole e medie imprese e questa cifra distintiva, che in provincia di Cuneo è particolarmente marcata, deve essere vista come la chiave di svolta per consentire alle nostre aziende di tornare a crescere, permettendo alla nostra nazione di ritrovare la giusta collocazione nel contesto europeo e internazionale».



«L’iniziativa – aggiunge Luca Crosetto, presidente territoriale Confartigianato Cuneo – vuole rendere omaggio a imprenditrici e imprenditori che si riconoscono nei principi della Confartigianato, e da anni le danno fiducia, costituendo la base associativa di quella che è la seconda Associazione in Italia per numero di aderenti. Il senso più profondo della “Fedeltà Associativa” è soprattutto un ringraziamento verso queste imprese che, come baluardi di un’economia sana e vivace, sono rimaste a presidio del territorio, generando economie e relazioni, dando occupazione e contribuendo allo sviluppo del nostro tessuto sociale. Puntare poi i riflettori su un tema strategico come quello delle infrastrutture va a sottolineare quanto sia alto il valore generato sul nostro territorio dalle imprese e dalle iniziative associative che rappresentano il vero motore della ripresa economica».

Premiati Zona di Borgo San Dalmazzo



Per i 35 anni di attività



· Dutto Roberto - Acconciatori (Borgo San Dalmazzo)



· Baudino Armando - Elettricisti (Borgo San Dalmazzo)



· Studio-M Silvestro & C Snc – Serigrafie (Borgo San Dalmazzo)



Per i 65 anni di attività



· Romano Geom. Corrado & C Snc - Segherie (Roccasparvera)



Premiati Zona di Cuneo



Per i 35 anni di attività



· Geema 2 Srl - Coperture Tetti (Centallo-Cuneo)



· Telesis Di Osenda Claudio – Antennisti (Cuneo)



· Baudena Paolo - Meccatronica (Chiusa Di Pesio)



· Prato Sergio - Decoratori (Boves)



· Officina 2000 Di Giraudo Diego E Fabrizio & C Snc – Meccatronica (Cuneo)



· Stac Termica Srl Di Abello Bruno & C – Idraulici (Cuneo)



· Lucchino Biciclette Snc Flli Danilo E Roberto - Produzione E Riparazione Moto/Cicli (Cuneo)



Per i 36 anni di attività



· Lerda Bruno - Carpenteria Meccanica (Cuneo)



· Bongiovanni Paola Acconciature - Acconciatori (Castelletto Stura)



· Arneodo Roberto - Riproduzioni Grafiche (Cuneo)



· Marabotto Giacomo E Figli Snc Cuneo – Erboristi (Cuneo)



· Spinelli Salvatore – Odontotecnici (Cuneo)



Per i 64 anni di attività



· Castellino & C Snc - Falegnamerie (Chiusa Di Pesio)



· Pellegrino Mario - Prod. Mangimi Per Animali (Boves)



Premiati Zona di Dronero



Per i 35 anni di attività



· Bergese Germano – Mobilieri (Dronero)



· Dronero Carpenterie - Nuova Edil Valle Pesio Srl - Carpenteria Meccanica (Dronero)



· Podda Franco - Carpenteria Meccanica (Caraglio)



· Val Gesso Pneumatici Di Allamando Aldo E C Sas - Gommisti (Bernezzo)



· Messaggerie Subalpine Sas – Tipografi (Dronero)



Per i 36 anni di attività



· R.C. Sas Di Rastrelli Gabriele & C - Elettricisti (Bernezzo)



· Pasero Pasqualino - Sarti E Stilisti (Monterosso Grana)

Vema Sas Di Verutti Giorgio - Carpenteria Meccanica (Villar San Costanzo)