A Mondovì il turismo cresce a vista d'occhio (FOTO e VIDEO)

A Mondovì il turismo è in crescita, in grande e costante crescita. Metà del suo pubblico scopre la città per la prima volta e, nei mesi estivi, è per il 40% di nazionalità straniera. Non solo: l'età media del visitatore monregalese, che pone al primo posto delle sue preferenze la visita al quartiere di Piazza, si aggira tra i 35 e i 50 anni.

A prendere per primo la parola è stato il padrone di casa, il primo cittadino Paolo Adriano, che ha sottolineato come sia necessario per il futuro "puntare sull'unicità del territorio, su qualcosa che "Amazon" e gli altri colossi dell'e-commerce non potranno mai sottrarci, come l'affezione alla nostra terra, la sua gastronomia, le sue proposte sportive. Finora è mancata la piena consapevolezza da parte di noi monregalesi di ciò che abbiamo e la volontà di promuoverlo, ma nell'ultimo periodo molte cose si sono messe in moto. I dati sulle presenze turistiche ci dicono che stiamo lavorando bene, tanto che c'è stato un sensibile incremento degli ingressi presso tutti i beni del nostro sistema museale, che addirittura sono raddoppiati nell'ultimo semestre del 2018 rispetto all'ultimo semestre del 2017. I numeri dei passaggi all'ufficio turistico IAT di Piazza sono triplicati, ma vogliamo crescere ulteriormente: per farlo, puntiamo sulla valorizzazione culturale, sulla valorizzazione della posizione baricentrica della città rispetto agli attrattori che ci circondano, sull'outdoor, sul nuovo petalo del sentiero Landandé. Stiamo altresì ragionando sull'apertura di alcuni percorsi che partono da Mondovicino e giungono nel centro di Mondovì. Manca infine l'elemento caratterizzante cittadino, ma il raduno aerostatico internazionale dell'Epifania ci ha confermato quanto sia necessario puntare sulle mongolfiere: con l'aeroclub vogliamo creare le condizioni affinché Mondovì possa offrire a tutti i turisti l'esperienza del volo, con rifornimenti effettuabili direttamente presso il balloonporto".