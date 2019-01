Claudio Porchia racconta L'erbario di Libereso: meraviglie della natura attraverso la matita del giardiniere di Calvino

L’ultima volta che incontrai Libereso Guglielmi la ricordo ancora. Aveva letteralmente le valigie in mano ed era diretto a Treviso per partecipare al Festival delle erbe aromatiche e ad un incontro dedicato a lui e a Fabrizio De Andrè. Ad accompagnarlo, come sempre, ci sarebbe stato Claudio Porchia che per dieci anni “ha varcato il cancello di via Dante Alighieri a Sanremo, per andare a trovarlo nella sua piccola giungla, sopravvissuta al cemento e alla speculazione edilizia” come scrive nell’introduzione a ‘L’Erbario di Libereso. Meraviglie della natura attraverso la matita del giardiniere di Calvino’ il libro edito da Pentagora da lui curato.