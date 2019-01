Mostre, concerti, spettacoli e camminate solidali: tanti appuntamenti in Granda in questa fredda domenica di gennaio

Ecco la carrellata dei principali eventi programmati in provincia di Cuneo per oggi, domenica 20 gennaio.

A Saluzzo domenica 20 gennaio c'è la sedicesima edizione del Fitwalking del Cuore.

Il costo dell'iscrizione è di € 5,00 e quanto raccolto dalle iscrizioni è interamente devoluto in beneficenza. Per l'occasione la Castiglia con i suoi musei sarà aperta dalle ore 14 alle 18 con ingresso gratuito per i partecipanti all’iniziativa, muniti di pettorali. Inoltre, sono in programma le visite guidate alla fortezza con il percorso sui camminamenti, in partenza ogni mezz’ora, dalle ore 14.30 alle 17.30, al costo di 2 euro. Info: tel. +39 338 6151 466 info@scuolacamminosaluzzo.it

Ufficio Turistico IAT di Saluzzo Tel. 800 392 789 - saluzzo@coopculture.it.

A Cuneo l’associazione Nazionale Alpini commemora il 76° anniversario della battaglia di Nowo Postojalowka. Oggi, domenica 20 gennaio a partire dalle 10 a sfilata per le vie cittadine fino al Duomo dove, alle 11, sarà celebrata la Messa officiata dal Vescovo di Cuneo e Fossano monsignor Piero Delbosco, con il coro Ana di Cervere.

A Bene Vagienna proseguono gli eventi organizzati per la fiera della Beata Paola.

Domenica 20 gennaio grande fiera commerciale, artigianale e agricola. Distribuzione soma d’aj a cura del gruppo cicloamatori benesi e consulta giovanile. Inaugurazione alla presenza delle autorità e allietati dalla banda musicale Città di Bene Vagienna. Attrazioni e spettacoli viaggianti.

Pranzo nel castello con la caratteristica minestra di trippe ma anche polenta e altre leccornie. Alle ore 14.00 grande rievocazione storica della vita della Beata Paola nel vallone del castello. Alle ore 17.00 premiazione “una rosa per la Beata Paola”. Info: www.turismo.comune.benevagienna.cn.it.

Oltre alla fiera, in cui sono aperti i palazzi storici della città, prosegue la mostra “La Grande Guerra - Immagini e memorie” presso Palazzo Lucerna di Rorà. Orari di apertura: sabato dalle 15.00 alle 18.00, domenica e festivi dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00. +39.0172.654969 www.amicidibene.it.



A Fossano, volge al termine la prima edizione di “FFM – Una vita da CantAutore”, organizzato dalla Fondazione Fossano Musica. Domenica 20 ci sarà la comunicazione dei 6 finalisti e, alle 21, questi ultimi si esibiranno davanti al pubblico per aggiudicarsi il premio del pubblico. L’ingresso al concerto finale è libero al pubblico fino a esaurimento posti.



A Paesana domenica 20 gennaio in occasione della serata di luna piena Pian Munè organizza una ciaspolata sotto la luna a Garitta Nuova con guida naturalistica e cena al rifugio in quota. Partenza alle 17 circa dal rifugio a valle.

Info: tel. +39 328 6925 406 (anche whatsapp).



In anteprima per la provincia di Cuneo, a Piasco verrà proiettato domenica 20 gennaio alle 21 presso la Sala Polivalente “Dott. Serra” il film “Dove Bisogna Stare”, prodotto da ZaLab in collaborazione con Medici Senza Frontiere, opera che affronta il tema dell’immigrazione e dell’accoglienza attraverso lo sguardo delle quattro protagoniste, ponendo delle domande anziché imporre risposte o soluzioni a fenomeni globali complessi. Sarà presente il regista Daniele Gaglianone. Ingresso libero.



In Valle Varaita, nel comune di Pontechianale, festa patronale di Sant’Antonio in frazione Chianale. Domenica 20 gennaio Santa Messa alle ore 10, subito dopo incanto sulla piazza di Chianale.



Domenica 20 gennaio alle ore 16.30 presso il teatro Iris a Dronero viene proposto “Il principe felice e la rondine d’inverno”; il celebre racconto “Il Principe Felice” di Oscar Wilde viene riletto in chiave teatrale, giocando su diversi piani: razionale, emozionale e comico. E’ la storia di una rondine che, in ritardo sulla migrazione verso i paesi caldi, in un autunno londinese già freddo, si ferma ai piedi della statua del Principe Felice. Un incontro folgorante, un segno del destino.



Domenica 20 gennaio la Compagnia del Buon Cammino propone a Boves l’itinerario: I sentieri della collina, durata (A/R) 3 ore, ritrovo alle h.9,30 Boves, presso il parcheggio del cimitero. Pranzo, menù del Buon Cammino, a Mellana di Boves. Obbligatoria la prenotazione entro sabato, tel. +39 0171 380 379.



L’Associazione culturale La Meridiana Tempo ha concluso positivamente la seconda edizione di “Alieni in Granda” ed è orgogliosa di mettere in mostra a Mondovì, "città della ceramica" i lavori dei bambini: si tratta di simpatici piatti con coloratissimi e divertenti alieni che sono esposti presso l’Associazione La Meridiana Tempo, in Piazza San Pietro 1, a Mondovì. La mostra sarà visitabile fino a domenica 20 gennaio con i seguenti orari: venerdì e sabato 16-19, domenica 10-12 e 16-19. Ingresso Libero. Info: Associazione La Meridiana Tempo, tel. +39 0174 199519.



Domenica 20 gennaio 2019 alle ore 21 nella Sala M. Abbado nel Teatro Sociale di Alba andrà in scena “Il Penitente” di David Mamet con Luca Barbareschi, Lunetta Savino, Massimo Reale e Duccio Camerini. del Teatro Sociale di Alba.

Info +39.0173.35189 -+39.0173.292470 www.comune.alba.cn.it teatro.sociale@comune.alba.cn.it



Riproponiamo, per la rilevanza delle opere esposte, la mostra d’arte “Dal nulla al sogno - de Chirico, Dalì, Delvaux, Duchamp, Magritte, Mirò, Picabia, Man Ray, Tanguy” ad Alba presso la Fondazione Ferrero in Strada di Mezzo, 44. Orari di apertura: lunedì - mercoledì - giovedì - venerdì dalle 15.00 alle 19.00, sabato-domenica e festivi dalle 10.00 alle 19.00 fino al 25 febbraio. Ingresso gratuito. Info +39.0173.295259 www.fondazioneferrero.it info@fondazioneferrero.it



Per famiglie e bambini, il 20 gennaio, alle 16,30 nella sala del Cinema di Corneliano d'Alba avrà luogo lo spettacolo “Storia di un bambino e di un pinguino”, teatro di figura e festival dei burattini e delle marionette presentato dall’Associazione Burattinarte. Ingresso libero. Info +39.0173.509345 www.burattinarte.it info@burattinarte.it