Anche gli angeli ascoltano Bollani: a tu per tu con il pianista sul palco a Matera il 19 gennaio

Ormai è stato scritto di tutto su di lui. Pianista, compositore, intrattenitore e chi più ne ha più ne metta.

Stefano Bollani ha 46 anni ed un segno particolare: quando siede davanti al pianoforte, si diverte. E ti fa divertire. Incrocia generi, improvvisa, duetta. Addirittura Topolino ha voluto farne una copertina e Matera, capitale europea 2019 della cultura, il suo simbolo. Il jazz è la sua vita e si vede.

“Una band di jazzisti che suonano insieme sono l’immagine della società ideale: nessuno comanda, se qualcuno ha una buona idea gli altri lo seguono”. Parola di un musicista unico e dall’indiscussa bravura.

Nelle sue esibizioni ci fa riflettere sulle origini e sulla percezione dell’arte musicale e fa sorridere, inneggiando al godimento di chi suona e di chi ascolta.

La complicità con il pubblico è importante e lo influenza non poco: “Mentre suono sto attento a ciò che succede intorno: ogni piccola cosa, come un colpo di tosse, può contaminare lo show”.

Il celebre compositore è infatti un mago dell’improvvisazione e lo dimostra ogni volta che sale sul palco, invitando gli spettatori ad avanzare richieste di canzoni per poi improvvisare un medley dei brani proposti. “Non si tratta di una mia invenzione, anche Mozart eseguiva brani a richiesta”.

Un esempio di medley imprevedibile? Heidi e Besame Mucho, Figlio unico e Ufo Robot, La Vie en rose e Paolo Conte “Lo faccio per dimostrare che non esistono le musiche, ma solo la Musica che superando le barriere del cervello arriva al cuore, unendo le persone invece di dividerle. Una bella musica mette d’accordo tutti”. Per chi avesse difficoltà a capire i termini tecnici del discorso, niente paura! Bollani è anche un ottimo maestro, capace di farci entrare nel mondo delle sette note con competenza e humour.

“Il medley consiste nel mettere insieme una serie di brani, eseguendoli in sequenza senza interruzioni. Improvvisare, invece, è scrivere composizioni sul momento, inedite e non omologabili”. Perché le classificazioni vanno strette a Bollani, artista grandemente eclettico.

Musica come enorme gioco da re-inventare in continuazione, sale sul palco per imparare ogni volta qualcosa e “Perché è più conveniente che pagare uno psicanalista (sorride, ndr)”.

Il suo entusiasmo è contagioso. È un vortice di energia e la profonda semplicità che lo contraddistingue lo rende uno dei pochi artisti con la ‘A’ maiuscola.

“È artista chi ha voglia di vedere o sentire una cosa che non c’è, quindi la crea”.

Cerca stimoli ovunque, in tutta la musica del passato, ma soprattutto esplora il presente, l’attimo, passando di successo in successo, dal microfono della radio, dove ha dato vita al Dottor Djembè, fino alla televisione. Quello che per altri sarebbe bollato come pura eresia per lui è invece uno stimolo. La sua cifra, non solo stilistica bensì umana, lo ha portato nelle case della gente attraverso il programma Sostiene Bollani su Rai Tre.

Quello del divulgatore è uno dei tanti vestiti che calzano a pennello al grande pianista milanese: “Voglio veramente provarle tutte: del resto si vive una volta sola. Fare il pianista è il filo rosso che mi permette di sperimentare molte altre cose. Mi piace mettermi in gioco anche con una certa teatralità, spiazzando gli interlocutori. Lo faccio trasfigurando le canzoni, puntando a rimanere sempre libero, un artista deve cercare sempre la libertà per essere tale”.

Al punto che qualcuno, commentando il suo cd Napoli Trip, ha affermato che “Il limite di Bollani sta proprio nel non sapersi porre dei limiti”.

Il suo motto è sfilato da un samba di Vinícius de Moraes, il poeta e cantante brasiliano che la dice tutta su di lui: “La vita è l’arte dell’incontro”, per cui, continua il pianista, “Devi fidarti delle persone e lasciare che tirino fuori il meglio di te. Se non avessi incontrato i musicisti con cui ho suonato, non sarei quello che sono”. Il musicista risponde con simpatia a domande e curiosità.

Consiglia di ascoltare di tutto, anche l’aspirapolvere. “La musica è l’arte dell’ascolto, insegna ad ascoltare e parlare insieme, a sentire quello che accade attorno. Oggi la nostra società ci mostra il contrario, scriviamo in una chat o via sms, poi leggiamo, quindi riflettiamo sulla risposta. Nella vita reale devi essere estremamente più reattivo e presente a te stesso. Bisogna riacquistare il gusto delle relazioni. Suonare e cantare insieme è una delle esperienze più belle e divertenti”.

Non a caso è un amante delle canzoni napoletane, colorite e sanguigne. Un po’ come lui che veste in jeans, camicia e scarpe da ginnastica. Bravissimo, allegro, coinvolgente, come il suono che esprime, quando in Italia (ma non solo) dici jazz, ti viene in mente automaticamente il suo nome.

“È la musica più ibrida che esiste. Il jazz è nato da un formidabile incontro di culture, senza guerre o battaglie. È un linguaggio che permette di suonare tutte le sere anche lo stesso repertorio, ma cercando qualcosa di diverso, la sorpresa del momento, la trovata estemporanea che non sarebbe mai uscita se pensata a tavolino. Prendersi dei rischi è il bello del jazz. Il pubblico non sa dove hai intenzione di andare. Devi prenderlo per mano e convincerlo”. E lui ci riesce benissimo.

Per Bollani parla la sua carriera. Comincia a studiare pianoforte all’età di sei anni, esordisce in pubblico a 15, si diploma al conservatorio di Firenze e subito dopo intraprende una breve escursione, come turnista, nel mondo della musica pop prestando il suo talento a nomi come Irene Grandi, Raf e Jovanotti.

Ma è il jazz a rimanere la sua più grande passione. È il 1996 quando incontra il trombettista Enrico Rava che ben presto diventa il suo mentore. I due stringono un rapporto d’amicizia che si trasforma in una proficua collaborazione che dura fino ad oggi: assieme condividono idee, progetti, concerti e dischi.

Un rapporto umano ed artistico che, anno dopo anno, si arricchisce di nuovi capitoli. È anche il primo di una serie di incontri con figure di primo piano della scena jazz mondiale: Chick Corea (con cui nel 2011 firma l’album “Orvieto”), Richard Galliano, Phil Woods, Lee Konitz, Miroslav Vitous, Gato Barbieri, Pat Metheny, Bobby McFerrin, Uri Caine, John Abercrombie sono solo alcuni dei grandi nomi con cui suona in studio e dal vivo.

Un vero funambolo in grado di passare con leggerezza dal jazz al pop suonando sui dischi di Elio e le Storie Tese, Claudio Baglioni, Samuele Bersani, Fabio Concato, Daniele Silvestri, Bandabardò. Fino ad insinuarsi in alcune tra le più prestigiose orchestre sinfoniche quali la Royal Liverpool Philharmonic, l’orchestra Santa Cecilia di Roma, la Filarmonica del Regio di Torino, la Verdi di Milano. E soprattutto la Gewandhaus di Lipsia diretta dal maestro Riccardo Chailly con cui nel 2010 incide per la Decca “Rhapsody In Blue/Piano Concerto in F” di George Gershwin, che vende solo in Italia oltre 55mila copie, e “Sounds Of The 30’s” in cui rilegge alcune delle pagine più significative degli anni Trenta interpretando brani di Ravel, Stravinsky, Weill, de Sabata.

Nel suo instancabile percorso di ricerca non manca la sperimentazione al fianco di musicisti di frontiera come Hector Zazou, Giovanni Sollima, Elliot Sharp, Sainhko Namcythclack. E neppure l’esplorazione di luoghi e musiche che più lontane non potrebbero essere: dal freddo della Scandinavia al calore ed ai colori del Brasile.

Del 2005 è il disco di canzoni scandinave “Gleda”, realizzato assieme ai musicisti danesi Jesper Bodilsen e Morten Lund, mentre tre anni più tardi firma “BollaniCarioca”, un lungo viaggio nel cuore della musica popolare di Rio de Janeiro: il samba e lo choro.

La passione per il Brasile non è un fugace innamoramento: Bollani collabora con un mostro sacro come Caetano Veloso, suona con molti artisti della nuova scena verdeoro (Marcos Sacramento, Zé Renato, Monica Salmaso, Hamilton de Holanda) e si esibisce con un pianoforte a coda in una favela di Rio. Un’impresa riuscita prima di allora soltanto ad una leggenda come Antônio Carlos Jobim.

La musica, del resto, è sempre stata per Bollani il linguaggio ideale per spostarsi da un luogo all’altro, da un mondo all’altro.

Quello del teatro, ad esempio: scrive le musiche per alcuni spettacoli della Banda Osiris (“Guarda che luna!”, “Primo piano”) e di altri attori quali Lella Costa, Marco Baliani, Maurizio Crozza. Affascinato dalla poesia, mette in musica assieme al cantautore Massimo Altomare le poesie di Fosco Maraini nell’album “La gnosi delle fanfole” (1998) e realizza un disco-tributo allo scrittore Raymond Queneau (“Les fleurs bleues” 2002), in trio con Scott Colley e Clarence Penn.

Non rientra nelle sue corde il genere country e neppure la musica hip hop e il rap sono tra i suoi preferiti.

Tra i suoi miti c’è Frank Zappa: “Nei suoi dischi ci trovi un mucchio di idee. Zappa è stato tante cose insieme e la sua personalità è talmente ricca da avere pochi confronti, proprio inclassificabile: c’è il rock, la musica contemporanea, il jazz, un sarcasmo dissacrante, persino la politica. Era una musica visionaria, che creava contrasti forti per provocare. Ma l’humor, che si rispecchia non solo nei testi, ma anche nei contenuti musicali, è stato l’elemento che più mi ha colpito e che ritengo peculiare”.

Ma Stefano Bollani è anche un brillante pianista “classico”, che mantiene vivo il rapporto con la tradizione. “Sono molto legato alla musica classica e mi piace suonarla in pubblico, anche se non accade spesso. Sono aspetti complementari, anche se poi il mestiere di jazzista prende il sopravvento”.

Eppure, la componente giocosa che contraddistingue i suoi spettacoli per qualcuno rappresenta un colpo basso alla musica, ledendone la sacralità.

E c’è chi muove critiche ed obiezioni. “Sotto c’è una sorta di indignazione, perché non bisognerebbe scherzare su qualcosa di così importante come la musica, altrimenti la si abbassa di livello. Tuttavia, l’idea che la musica abbia qualcosa a che fare con un rito sacro non è corretta. Per me non c’è niente di intoccabile, nella musica come nella vita. Parlando di attività creative, dobbiamo semplicemente fare ciò che vogliamo fare nel momento in cui lo desideriamo”. Parole che sono una carezza al jazz, portatore sano di energia creativa, seppur abbia la sua età.

“Tutte le cose, più invecchiano, più acquistano saggezza, diventano monumenti. Il jazz è ormai un signore con i suoi anni, le sue regole, i suoi proseliti. Ma accanto a quel signore saggio cui hanno fatto il monumento c’è gente che, per fortuna, tiene in vita la musica. Questo vale anche per Beethoven. Gli hanno fatto un monumento, ma per fortuna qualcuno lo suona come se fosse musica viva e non scritta da un signore di trecento anni fa di fronte a cui dobbiamo inginocchiarci. Questa visione, che traspare ogni tanto dall’atteggiamento di alcuni musicisti, non va bene e non credo che appassioni nessuno”.

E Bollani, che cosa dice di Bollani? “Penso di essere molto irrequieto e di voler fare sempre qualcosa di nuovo. Questo è sia il pregio che il difetto”.

Nei suoi progetti futuri ci sono gli appuntamenti della prossima tournée con l’invito a seguire il calendario sul sito, perché sono davvero tantissimi. Non si tratterà di tradizionali concerti al pianoforte, nessuna scaletta o programma di sala, perché durante il suo one man show, tutto può accadere con quei medley imprevedibili in cui il virtuosismo si mescola all’irriverenza.

Non chiedetegli cosa farà, Stefano Bollani non lo sa finché non appoggia le dita sui tasti ed inizia a ripercorrere il suo io, la sua memoria, i suoi sentimenti, lo spettatore è trascinato in un’avventura diversa ogni sera, un viaggio a perdifiato attraverso orizzonti musicali solo apparentemente lontani.

Una cosa è certa, si parlerà di musica a 360 gradi, per dirla con il titolo di uno dei suoi libri. Perché tutti conoscono Stefano Bollani come pianista, ma pochi sanno che è anche un bravo scrittore.

Curioso, onnivoro, appassionato di tutto quanto sta sopra, sotto, intorno alla musica, a cominciare da chi la scrive e la interpreta, l’artista ama condividere con i suoi adoranti lettori e ascoltatori (è il primo pianista-jazz ad avere un official fan club: i “Bollati”) più di una fatica letteraria.

“Il monello, il guru, l’alchimista” è solo un esempio di come la musica possa diventare un veicolo di comunicazione tra le righe. Un libro che raccoglie i musicisti che ama di più, ma scopre tra le righe anche un tratto autobiografico.

In fondo lui è un alchimista che rimescola formule musicali, un monello che crea problemi ai puristi del jazz, un guru del pianismo contemporaneo, capace di indicare direzioni stilistiche da considerare con attenzione. Nelle pagine del volume, Bollani è ironico il tanto che basta per avvicinarsi ai big della musica con quel misto di confidenza, devozione e tono dissacrante, che lo animano.

Chiunque può andare su Wikipedia e leggere le biografie di personaggi come Louis Armstrong, Gorni Kramer, Renato Carosone, Francis Poulenc, Nino Rota e poi ancora Elis Regina, Maurice Ravel, Billie Holiday, George Gershwin, Henry Purcell, Joao Gilberto, Erik Satie, Astor Piazzolla.

Ma quello che il lettore può cercare in questo libro è il valore aggiunto dalla mente imprevedibile di un maestro che racconta storie, aneddoti e curiosità con lo sguardo di chi non è mai stanco di imparare. Anche sbagliando.