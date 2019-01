Il Popolo della Famiglia in Assemblea nazionale a Roma nel ricordo di don Sturzo

Sala gremita al Centro Frentani di Roma per la IV Assemblea nazionale del Popolo della Famiglia.

Tra i partecipanti anche i dirigenti nazionali della provincia di Cuneo Antonia Bassignana, Margherita Ruffino, Mario Campanella ed Antonio Panero, insieme al candidato alla presidenza della Regione Piemonte Valter Boero.

Un momento significativo per il partito che si sta preparando alle prossime scadenze elettorali (amministrative, regionali ed europee), nella ricorrenza del centenario dell'appello "ai liberi e forti" di don Luigi Sturzo fondatore del popolarismo italiano.



"Come spesso avviene - ha sottolineato Mario Adinolfi, presidente nazionale del partito - sono in molti (quasi tutti) a citare l'appello ai "liberi e forti" di don Luigi Sturzo senza averlo mai davvero letto.

Qual è la enorme novità storica rappresentata da questo scritto del 18 gennaio 1919 che diede il via alla ormai centenaria storia del popolarismo in Italia? La chiave è racchiusa in una delle ultime frasi dell'appello, ovviamente sconosciuta a chi se ne riempie la bocca senza avere minima coscienza del terremoto che questa frase provoca: 'Ci presentiamo nella vita politica con la nostra bandiera morale e sociale, inspirandoci ai saldi principii del Cristianesimo che consacrò la grande missione civilizzatrice dell'Italia; missione che anche oggi, nel nuovo assetto dei popoli, deve rifulgere di fronte ai tentativi di nuovi imperialismi'".



"In soli tre anni di vita - dice Mario Campanella - il nostro partito ha strutturato una rete territoriale diffusa in tutta Italia ed una Direzione nazionale di 220 membri. La risposta massiccia alla manifestazione di oggi dimostra che il Popolo della Famiglia è ormai una realtà concreta nel panorama politico italiano e si propone come punto di riferimento per molti cittadini delusi da una politica sempre più urlata ed autoreferenziale e spesso lontana dai reali problemi delle persone".



"Siamo impegnati in tutte le piazza italiane nella raccolta firme per una proposta di legge di iniziativa popolare per l'istituzione del Reddito di Maternità (1000 Euro al mese a tutte le mamme italiane che si dedicano in via esclusiva alla famiglia ed ai figli): una nuova opportunità per le donne ed un modo concreto per risolvere il più grande problema del nostro Paese, la denatalità. Una proposta, quella del Reddito di Maternità, che sarà uno dei punti qualificanti del nostro programma anche alle Elezioni Regionali del 26 maggio 2019. Saremo a Savigliano in piazza Santarosa martedì 22 e domenica 27 gennaio ed a Saluzzo in piazza Cavour sabato 26 gennaio. Invitiamo tutti i nostri amici e simpatizzanti a sostenere questa proposta ed a sottoscrivere anche le nostre liste alle prossime elezioni regionali ed europee, per le quali è possibile firmare anche presso molti comuni della provincia (l'elenco completo si trova sulla pagina Facebook Popolo della Famiglia Savigliano Saluzzo Fossano)".