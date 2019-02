Il nuovo ospedale di Alba e Bra? "Basta lamentele, da Verduno lo vediamo come un’opportunità"

"L’ospedale di Verduno? Vediamolo come un’opportunità". L’appello parrebbe quello rinnovato più volte negli ultimi mesi dal produttore vinicolo Bruno Ceretto, presidente in carica della Onlus che raccoglie i denari (gli ultimi, i 5 milioni donati dalla famiglia Ferrero e l’analoga generosa elargizione arrivata dal notaio Vincenzo Toppino) utili a fare della struttura ospedaliera prossima all’ultimazione una realtà d’eccellenza a servizio delle 170mila persone che vi faranno riferimento una volta pensionati i nosocomi di Alba e Bra.



L’invito a cogliere la novità con ragionevole pragmatismo ("Inutile a questo punto continuare a recriminare sulla sua localizzazione") arriva in realtà dalla trentina di cittadini da qualche mese a questa parte riuniti nel Comitato Verdunese, spontanea associazione di residenti il cui fine – spiegano – è proprio quello di guardare alla prossima messa in funzione del nuovo ingombrante vicino di casa come a un’occasione per migliorare le cose in paese.



A spiegarsi meglio è Andrea Demagistris, titolare in paese di un’azienda agricola, tra i più attivi componenti del comitato insieme agli amici Eugenio Pino, cui si deve la pubblicazione in rete del sito "Il Verdunese", e Vittorio Alessandria, che ha invece tenuto i proficui rapporti già avviati in questa direzione con la dirigenza dell’Asl.



"Inutile lamentarsi ancora dicendo che l’ospedale sarebbe stato meglio realizzarlo ai piedi di Santa Vittoria d’Alba, o alimentando leggende su una scelta che avrebbeavvantaggiato qualcuno. Non credo che questo sia avvenuto, ed è certo che, almeno qui dal paese, chi ha ceduto i propri terreni non si è arricchito indebitamente. L’ospedale ormai c’è, Verduno lo ospita e forse è giusto – questa la nostra idea – che tutti insieme si sappia cogliere quanto di buono può arrivare dalla sua imminente apertura".



Il comitato ha le idee chiare. Pensa al futuro di un borgo da 500 anime che negli anni si è ridotto praticamente a un dormitorio, privo di negozi, ufficio postale, sportelli bancari. Dove l’Adsl via cavo non è mai arrivata e meritorie sono le attività di animazione promosse da un bar, "Il Ciabotto", divenuto ormai l’unico vero punto di ritrovo e aggregazione tra queste case.



E quindi chiede qualche piccola compensazione. Misure di sostanza, utili a evitare l’isolamento, considerato che sulle migliaia di metri quadrati occupati ai piedi del comune langarolo l’Asl, almeno per quanto risulta loro, non pagherebbe nemmeno l’Imu.



In questo senso alcuni benefici dovrebbero arrivare da sé. Ad esempio sul fronte della sicurezza, per l’inevitabile maggiore presenza in zona delle forze dell’ordine. Diversamente le richieste avanzate in questi mesi all’Amministrazione comunale e all’Asl vanno dalla possibilità di accedere all’asilo nido interno alla struttura a maggiori risorse per attività sociali e ricreative quali l’Estate Ragazzi, anche qui facendo sinergia con quelle eventualmente messe a disposizione per i figli dei dipendenti.



Poi la facoltà di utilizzare l’arena-teatro dell’ospedale per iniziative pubbliche (ad esempio il progetto anziani “Cocoon”, convegni, attività culturali e didattiche), o la richiesta di istituire un servizio bus navetta che ogni mezz’ora colleghi l’ingresso Sud della struttura (distante appena 500 metri dal municipio) con Alba e Bra.



Un servizio quest’ultimo che sarebbe utilissimo per tutti i verdunesi che, magari anziani, non dispongono di mezzi propri. Soprattutto se sarà possibile adattare e illuminare la strada campestre già presente tra lo stesso ingresso e le prime case del paese. "L’importante – precisa qui Demagistris – è che resti un passaggio limitato al traffico, che nel nostro piccolo centro dobbiamo già fare difficili conti con la Provinciale per Roddi".



Infine una proposta la cui valenza potrebbe andare oltre quelli che diversamente potrebbero essere bollati come piccoli interessi "di cortile" avanzati dai residenti. "Attorno alle maniche dell’ospedale – aggiunge infatti Demagistris – ci sono 6-7 ettari di terreni che in qualche modo andranno gestiti e sistemati. La nostra proposta, già avanzata alla Fondazione Nuovo Ospedale Onlus, è quella di realizzarvi un bosco di essenze micorizzate, che al suo interno potrebbe ospitare 'percorsi salute' destinati ai pazienti, sull’esempio di quanto realizzato in realtà analoghe del Nord Europa. I fondi si potrebbero trovare attingendo dal ribasso d’asta realizzato sulla strada, e sicuramente sarebbe una soluzione bellissima per collegare anche idealmente l’ospedale al paese".



Probabilmente scomodo nei collegamenti – specialmente fintantoché ai suoi piedi non si completerà l’autostrada –, al nuovo ospedale non mancherà però certo il panorama. Se alla vista fosse possibile unire il verde di un parco, albesi e braidesi avrebbero un altro buonissimo argomento per metter fine ai lamenti.