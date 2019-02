RFI raddoppia: tra un anno sarà messo in sicurezza anche il cavalcaferrovia verso Mombasiglio

RFI non lascia, anzi, raddoppia: dopo l'annuncio dell'avvio imminente dei lavori per la messa in sicurezza del cavalcaferrovia di San Michele Mondovì in direzione borgata San Paolo (clicca qui per approfondire la notizia), nei giorni scorsi è emerso che entro il 2020 anche il ponte che conduce verso la val Mongia subirà analogo trattamento.