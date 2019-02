Incontri con le aziende e seminari per la prima volta di "IoLavoro" sotto la Zizzola

"IoLavoro", la manifestazione che mette in contatto imprese e persone in cerca di lavoro e offre numerose opportunità per orientarsi e informarsi, presenta la prima edizione locale a Bra, giovedì 21 febbraio, presso il Movicentro, in piazza Caduti di Nassirya, con orario dalle ore 9 alle 17.30.



Alla manifestazione partecipano 37 tra aziende e agenzie per il lavoro con le loro offerte di impiego e formative. Per chi cerca lavoro l’iscrizione online sul sito web www.iolavoro.org consente di accedere a numerose opportunità: incontrare le aziende e consegnare il proprio curriculum secondo la formula "elevator pitch" (brevi presentazioni della durata complessiva di 30 minuti: 15 a disposizione dell'azienda, 15 del candidato).



Possono assistere inoltre a workshop e seminari su temi come sostenere un colloquio di lavoro, scrivere un curriculum vitae efficace, ricevere informazioni per lavorare all’estero e suggerimenti per creare un’impresa con il programma regionale Mip-Mettersi in Proprio.



L'evento è promosso dall'Assessorato all’Istruzione Lavoro e Formazione Professionale della Regione grazie alle risorse del Fondo Sociale Europeo, e organizzato dalla Città di Bra col coordinamento dell’Agenzia Piemonte Lavoro, in collaborazione con Cnos-Fap Bra, Unione Industriale di Cuneo, Associazione Italiana Imprenditori per l’Economia di Cuneo, Ascom Bra, Coldiretti Bra, Confartigianato Bra, Cna Cuneo, Confcooperative Cuneo, Legacoop Cuneo, Cgil Cuneo e Cisl Cuneo.



“Proseguono gli appuntamenti sul territorio piemontese di 'IoLavoro', la job fair fa tappa a Bra per la prima volta – ha dichiarato Claudio Spadon, direttore Agenzia Piemonte Lavoro –, un’occasione importante che mette in contatto in unica giornata le aziende del territorio di Bra e degli 11 comuni del bacino braidese, con la presenza delle aziende più significative in termini di numero di dipendenti e di settori, dall’informatica alla meccanica di precisione. Inoltre sono presenti i servizi pubblici per il lavoro con il Centro per l’impiego-sportello di Bra, che partecipa portando le offerte di lavoro e il servizio 'Sos Cv' di supporto alla redazione del curriculum vitae”.



“Sostenere il lavoro, favorendo opportunità concrete di incontro tra domanda e offerta, è un dovere che, seppur nel quadro delle limitate possibilità di un ente locale, la nostra Amministrazione ha particolarmente a cuore – commentano il sindaco di Bra Bruna Sibille e l’assessore Gianni Fogliato –. Per questo siamo felici di ospitare a Bra la prima edizione cittadina di 'IoLavoro', dove studenti e persone in cerca di occupazione potranno incontrare imprese del territorio e vivere occasioni di formazione, orientamento e confronto utili all’inserimento lavorativo”.



Tra le aziende partecipanti (l’elenco è ancora in fase di aggiornamento) si segnalano Arpa Industriale Spa, Banca d’Alba Credito Cooperativo, Bertero Snc di Bertero Fabrizio, Bit Srl, Carle&Montanari-Opm Spa, Diageo Operations Italy Spa, Gai Macchine Imbottigliatrici Spa, Groppo Industria Arredamenti, Ims Srl Industrial Machining Solutions, Mondo Servizi Srl, Omr Officina Meccanica Ravera, Rolfo Spa, Saf Energia Srl, T.G.C. Impianti Snc, Tesisquare, Vale Fabbrica Finestre e Wekiwi.