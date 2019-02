"Portami lassù": la storia di Cristina Giordana a Limone, tra musica e parole

“Però mettete via i fazzoletti, questa non è una storia lacrimevole. Non mi importa niente di commuovervi e roba simile, la vita è troppo breve per prenderla per il verso sbagliato”: l’autrice, ma ancor prima madre, pubblica queste parole, per ricordare il figlio che amava la natura, lo sport e si allenava sui pendii del Cervino per una nuova grande sfida, la scalata del Dhaulagiri, in Nepal, che tocca gli ottomila metri d’altezza. Purtroppo il suo incidente non gli ha permesso di arrivare alla destinazione, ma Cristina lo ricorda con un’intenso libro.