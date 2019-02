Mario di Vico (Gruppo Moderati): le tante promesse elettorali

Egregio Direttore,

con l’approssimarsi delle elezioni amministrative che vedranno ancora una volta i cittadini cuneesi impegnati nella scelta di chi guiderà la nostra Regione nel prossimo quinquennio, mi sono posto alcune domande in relazione alla mancata realizzazione di una delle tante promesse elettorali sbandierata ormai da una decina di anni dalla politica locale. Mi riferisco alla famosa rotatoria sulla provinciale 422 Cuneo - Acceglio all’altezza dell’incrocio con la strada provinciale 423 Caraglio, Cervasca, Borgo San Dalmazzo. Dopo dibattiti e progetti, lo scorso anno, la Regione Piemonte aveva preventivato una spesa di circa 700.000,00 euro puntualmente messi a bilancio. Ad oggi di tale progetto nulla è dato sapere.

Per cui attendo la replica e qualche informazione in più, dalle pagine del suo quotidiano, dai Responsabili degli uffici preposti alla realizzazione dell’opera. Per quanto attiene la somma destinata a tale progetto, mi consenta Direttore di esprimere qualche legittimo dubbio circa la cifra che reputo spropositata in relazione ai lavori da eseguire e ancora una volta mi devo ricordare che siamo italiani e da noi le opere pubbliche, chissà come mai, costano in media il 50% in più che in altri Paesi Europei. Non parliamo poi dei tempi di realizzo che costituiscono un imbarazzante primato tutto italiano. Ho voluto sollevare la questione proprio perché, in veste di candidato del Gruppo Moderati, mi continuano a pervenire segnalazioni circa il pericolo rappresentato dall’incrocio in questione. Il continuo incremento del flusso veicolare e la mancata realizzazione della rotatoria comporta una fonte di rischio permanente per gli utenti e vista la mancata attuazione dei progetti presentati negli anni pregressi, c’è da sperare che quest’ultimo vada a buon fine. Auspico, in considerazione del fatto che in questi anni sono state realizzate diverse rotatorie che hanno interessato altre strade provinciali, finalmente quest’anno si concretizzi l’opera in questione nell’esclusivo e fondamentale interesse della cittadinanza cuneese per la tutela della sicurezza stradale sull’asse viario della s.p. 422.





Mario di Vico (Gruppo Moderati).