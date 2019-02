Busca, Eros Pessina e il programma di "Busca nel cuore": "Steso a partire dalla passione e dall'ascolto del quotidiano"

Eros Pessina e la lista “Busca nel cuore” non ci stanno: tra gli obiettivi del programma elettorale c’è il rilancio del commercio e con esso i piccoli negozi, l’artigianato, la vita nel centro storico. Per il candidato sindaco "i commercianti e gli artigiani devono poter far rete".

- Cosa proponete a salvaguardia dei negozi del centro storico?

“Camminando tempo fa per Firenze, dopo una dura giornata di lavoro, ho assaporato sul Ponte Vecchio il suo profondo spirito, quello che bisognerebbe ritrovare, che rappresenta la capacità di ciascuna città di farsi polo di una qualche eccellenza piuttosto che il ricettacolo del peggio che la globalizzazione ha da offrirci.

Busca ha un centro storico magnifico, dove i suoi negozi, per non morire, devono organizzarsi. La Giunta del sindaco uscente Gallo ha scelto la via dei “supermercati di periferia”. Le pratiche per due nuovi supermercati paiono aver terminato l’iter e una nuova are si stia organizzando presso la ex filatura, previa verifica problemi di viabilità".

- Esistono molti finanziamenti pubblici per i Centri Commerciali Naturali, cosa farete in concreto?

“A questo fine "Busca nel cuore" lancia il suo progetto per la costituzione di un "Consorzio Bella Antilia Busca" con maggioranza delle quote comunali al quale potranno partecipare i commercianti del centro storico anche tramite Associazioni di Categoria (come succede in altri comuni d'Italia) e i rappresentanti delle ditte artigiane che vendono i loro prodotti di nicchia caratterizzanti la nostra città, come i salumi e il cioccolato.

Il Consorzio si chiamerà "Bella Antilia Busca" per legare il passato al futuro, rilanciando le bellezze di Busca e del suo centro commerciale naturale. Il comune metterà a disposizione inizialmente una piattaforma digitale e la consulenza per la costituzione del Consorzio insieme a tutte le Associazioni di Categoria ed Enti locali come Camera di Commercio che vorranno farne parte (come lo potranno Ascom Confcommercio, Confartigianato, Confesercenti, CNA, Confindustria e Confimi). In questo modo tutti i negozi del centro storico faranno squadra, sistema, creando un valore aggiunto, dando un nuovo slancio e un'immagine diversa.

Il comune metterà a disposizione anche la consulenza per attingere ai finanziamenti Regionali e Comunitari per i centri commerciali naturali, al fine di abbellire la zona, i negozi stessi e creare un circuito culturale attirando turisti e manifestazioni nel centro storico. Il comune deterrà la quota maggioritaria del Consorzio al fine di attingere a un più vasto numero di finanziamenti pubblici comunitari per la realizzazione dei fini del Centro Commerciale Naturale; questo avvicinerà i piccoli esercenti allo scopo di elaborare strategie comuni di marketing e commerciali, fornire servizi ai consumatori e turisti, collaborare con gli Enti Locali nella promozione del territorio, attivare farmer’s market, valorizzare il poter fare la spesa in uno dei centri storici più belli del Piemonte, con attrazioni artistiche invidiabili”.

- Quali sono i principali scopi del Consorzio?

“Questa sarà la vera risposta alla grande distribuzione voluta dalla Giunta Gallo, non solo dal punto di vista della competitività commerciale ma soprattutto dalla conformazione specifica della via principale del centro storico con porticati, e per la vocazione storica commerciale di Busca.

Il Consorzio ha anche un altro grande scopo: salvaguardare e valorizzare gli spazi urbanistici di socializzazione, di mobilità e l’equilibrio socio-ambientale del nostro territorio. Il Consorzio e i propri negozi potranno beneficiare di contributi anche a fondo perduto per importi consistenti, legati a Leggi Regionali e norme Comunitarie di promozione di tali attività. Il Consorzio valorizzerà e promuoverà il marchio identificativo che contraddistinguerà sotto un’unica immagine gli operatori buschesi. Promuoverà attività di animazione urbana e la commercializzazione dei prodotti, partecipando a bandi di finanziamenti pubblici. Collaborerà inoltre con il comune al nostro “Progetto VivaBusca”, al fine di promuovere il turismo buschese”.

- E per i negozi in periferia e frazioni che non rientrano in questo centro commerciale naturale?

“I piccoli negozi di periferia e frazioni verranno aiutati dal comune con una particolare modulazione delle aliquote sulle imposte comunali e all’utilizzo di un'apposita aliquota agevolata sugli immobili. Siamo sicuri che i cittadini, i commercianti, gli artigiani saranno entusiasti di questa proposta.

Questo Consorzio, insieme ad una modulazione aliquote imposte comunali al fine di alleggerire la pressione fiscale su negozi e artigiani, e all’utilizzo di un’apposita aliquota agevolata sugli immobili sede di attività commerciali, turistiche e di servizi, potrà far competere nuovamente i negozi di Busca con i centri commerciali voluti in questi ultimi mesi dalla Giunta del sindaco uscente Gallo”.

- Parlando di turismo, pensate alla riattivazione della linea ferroviaria Savigliano-Saluzzo-Cuneo con fermata a Busca?

“Sì. Non solo per i turisti, ma per i cittadini buschesi e gli studenti, pensiamo alla riattivazione completa della linea ferroviaria Savigliano/Cuneo da gennaio 2019 riaperta sino a Saluzzo.

Vogliamo la riapertura della stazione ferroviaria di Busca come smail stop, fermata a elevata automazione connessa al servizio movibyte, secondo il progetto realizzato dal Politecnico di Torino MetroGranda, servizio metropolitano sul prolungamento della linea Savigliano Saluzzo già riattivata a gennaio 2019. Prenderemo contatti con la Regione Piemonte al fine di riattivare la linea tramite il servizio metropolitano gestito da Trenitalia, GTT o altro gestore individuato dalla Regione per gestire il servizio e permettere la fermata intermedia di Busca tra Saluzzo e Cuneo.

Studi recenti del Politecnico di Torino hanno sostenuto la fattibilità tecnica ed economica dell’opera e la sua relativa economicità di riattivazione nel tratto a noi interessato. Il comune realizzerà le opere infrastrutturali per gli accessi ai piazzali stazione di sua competenza e collaborerà con tutti gli Enti preposti per permettere a livello politico e tecnico la realizzazione dell'opera. La stazione di Busca è considerata tra le migliori dal punto di vista logistico dallo studio del Politecnico di Torino ed anche per questo la sua riapertura può essere attuata nelle forme sopra previste”.

- Il vostro programma elettorale è particolarmente fitto, può dirci altro in merito?

“Siamo contenti. Dopo mesi e mesi di lavoro il nostro programma elettorale per Busca è praticamente terminato e siamo soddisfatti di averlo scritto con la gente. Dal basso. Parlando con gli anziani. Con chi cerca il lavoro. Con chi è stanco dell’ipocrita retorica dei potenti. Cercando nelle parole dei buschesi di ogni giorno quello che manca.

Costruire un programma non è come aprire una scatola preconfezionata con istruzioni per montare una casa coi mattoncini prefabbricati. È un'opera lunga perché nasce dalla passione dell'ascolto nella vita quotidiana. Il nostro non sarà il migliore dei programmi ma è nato dal popolo. Dalla vita quotidiana del vivere a Busca. Se avete proposte o osservazioni personali, anche sui temi che abbiamo già spiegato, potete inviarcele ancora in questi giorni alla nostra mail oppure in forma anonima lasciarle nella buca delle idee presso il nostro punto elettorale. Potremo ancora migliorare la stesura definitiva del programma con piccole cose che rendono grandi la vita. A breve lo presenteremo affinché ognuno possa leggerlo e studiarlo con calma e per andare avanti, dal basso, nella costruzione della Busca di domani.”