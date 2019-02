Per problemi di sicurezza, quest'anno non si farà la grande festa del "Cantè Jeuv" nel Roero

"È un momento in cui prendersi la responsabilità di un evento così grande risulta non semplice da gestire. Non verrà fatta la festa finale sulla piazza, quella che conoscono tutti- spiega il presidente dell'associazione Proloco per il Roero Beppe Vezza- mentre ogni Proloco dei Comuni del Roero, se lo vorrà, nei mesi di marzo e aprile potrà dedicare alcune serate proponendo il Cantè Jeuv in forma ridotta nelle cascine dei paesi, vivendo l'evento in un'atmosfera più intima legata alla tradizione di una volta, con strumenti a fiato e una quindicina tra cantori e suonatori in costumi d'epoca. Mi dispiace non poter fare quest'anno la festa finale del Cantè Jeuv- continua il presidente Vezza- sono consapevole che necessità fare molta attenzione e la legge Gabrielli firmata dopo gli incidenti avvenuti in piazza San Carlo Torino nel 2017, impone stretti parametri di sicurezza. Ed ancora nell'ultimo periodo, dopo la tragedia verificatasi nella discoteca delle Marche, abbiamo deciso di prendere un anno sabbatico per poter riflettere sull'entità di questa manifestazione diventata veramente grande da gestire, con i conseguenti problemi di sicurezza che potrebbe comportare. Le manifestazioni come queste, con un pubblico più vasto, devono essere gestite con grande attenzione"