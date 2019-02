Amministrative 2019: il sindaco di Priola in bilico fra la ricandidatura e le regionali (intervista)

Fra poco più di tre mesi anche i residenti del Comune di Priola, come molti altri abitanti del Cuneese, dovranno recarsi alle urne per eleggere il loro prossimo primo cittadino: che si tratti di una riconferma o di un volto nuovo, tuttavia, non è dato saperlo. Ad oggi, almeno.

Sì, perché il sindaco uscente, Luciano Sciandra, non ha ancora sciolto le riserve sul proprio avvenire e, per sua stessa ammissione, non lo farà sino a fine mese. Il motivo? Una riflessione, lunga e scrupolosa, che termina in una duplice diramazione, o, per meglio dire, in un bivio: da una parte la ricandidatura, dall'altra la corsa alla Regione.