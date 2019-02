Cuneo, il Gruppo Cuneo per i Beni Comuni chiede di inserire un ordine del giorno

SOTTOLINEATO che il tema è stato accarezzato pericolosamente da molte forze politiche, compreso il PD, portatore anch’esso in Emilia-Romagna di una proposta “gentile” di accordo autonomistica (e senza promuovere un Referendum come in Lombardia e in Veneto). Il lato nobile e accattivante della proposta è centrato sul principio di sussidiarietà rispetto a tematiche che lo Stato Centrale non sarebbe in grado o non dovrebbe tout court esercitare. Il lato perverso e urticante è invece rappresentato dal trattenimento delle risorse in maniera crescente sul cosiddetto “residuo fiscale” definito a seconda del reddito prodotto in rapporto al costo dei servizi erogati - i famosi Costi Standard –, creando così le premesse per una sperequazione crescente, ancor più in assenza di una definizione a priori dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) a diritto universale. Ciò impatta contro due situazioni non facilmente gestibili: i Comuni del Sud (sui quali ricadrebbero le conseguenze dei ridotti finanziamenti, anche se ciò viene negato dai sostenitori dell’assetto autonomistico) hanno iniziato energiche forme di protesta e così alcune aree del Meridione, mosse da evidenti preoccupazioni legate agli iniqui e poco solidali criteri distributivi delle risorse fra componenti dello Stato italiano, la cui unità rischierebbe di essere nei fatti compromessa e sostituita nei fatti da una Federazione di 21 piccoli Stati-Regione. Anche sotto il profilo economico generale il provvedimento rischia di essere fallimentare, rendendo sempre più povere alcune regioni depauperate nel potere d’acquisto delle merci prodotte dal Nord produttivo del Paese (e quindi anch’esso danneggiato) e afflitte da fenomeni massicci di spopolamento per emigrazione. Sotto questo profilo si determinerebbe nel Sud la presenza di ampie fasce assistite dal reddito di cittadinanza, ma private nel contempo di possibilità di lavoro e di accesso a servizi qualificati (sanitari, sociali, scolastici). Tutto ciò sul piano politico potrebbe peraltro creare non pochi problemi alla stessa Lega nella sua nuova proiezione nazionale, riportandola alla vecchia dimensione secessionista delle aree del Nord del Paese (“LA SECESSIONE DEI RICCHI, come titola un appello che sta raccogliendo larghi consensi nel paese). Si tratterebbe di una oggettiva contraddizione e di un ritorno alla Lega di Bossi: insomma da “Prima gli Italiani” a “Prima i Settentrionali”, eco di non lontani ricordi;