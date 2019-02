A Roccabruna la presentazione del libro "La mia Venezia" di Monica Pasero

Presentazione del libro di Monica Pasero "La mia Venezia", il prossimo 22 febbraio alle 20.30, presso la biblioteca civica di Roccabruna.

La mia Venezia, sinossi. In cerca dell’idea giusta per il suo articolo, Veronica incapperà in un ritrovamento misterioso: un piccolo quaderno di poesie risalenti al 1500. Leggendole si aprirà in lei la porta del ricordo, dove emergerà in tutto il suo fascino la bella Venice, ambita e audace cortigiana vissuta nel 1500 a Venezia. Portando così a compimento un destino scritto secoli prima. Veronica comprenderà i suoi strani sogni e l’innata curiosità per la bella città sull’acqua. Mistero, passione, ironia e infinita tenerezza in questa narrazione in cui tutto è possibile! In cui passato e presente si fondono in forti e audaci emozioni e dove due viaggiatori fanno ancora una volta ritorno nella sua vita e anima. Perché nulla ha davvero una fine ma sempre e solo un nuovo inizio. E l’amore di Veronica e Venice vive in viaggio, perché in fondo: la vita è un incontro!