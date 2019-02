Approvate dalla Giunta Regionale le linee guida della Carta della Qualità dei servizi del Trasporto Ferroviario

La Giunta Regionale ha approvato le linee guida della Carta della Qualità dei servizi del Trasporto Pubblico Ferroviario, così come concordato nel tavolo permanente di consultazione costituito ne 2017 con le associazioni dei Consumatori.



Gli indirizzi definiscono i principi ispiratori sui quali la Carta dovrà essere dettagliata e che saranno recepiti nella stesura dei prossimi bandi e contratti che l’Agenzia della Mobilità Piemontese concluderà per l’affidamento del TPL e del trasporto ferroviario Metropolitano e Regionale.



La Carta dei Servizi rappresenta un “patto” tra il soggetto erogatore del servizio pubblico e l’utente basato relativo a:indicazione e la definizione degli standard di qualità del servizio, semplificazione delle procedure anche tramite l’informatizzazione e costituzione degli elementi che strutturano il pacchetto dei servizi.



La redazione della Carta dei servizi rappresenta anche l’assolvimento di un obbligo di legge e a sua volta rimanda a disposizioni di carattere generale che definiscono gli obblighi a cui sono tenuti i gestori di servizi pubblici ed i diritti, anche di natura risarcitoria, riconosciuti gli utenti.



Come stabilito da Regione Piemonte, la mancata applicazione o l’inosservanza delle disposizioni contenute nel documento approvato, costituiscono inadempimento degli obblighi assunti contrattualmente dai soggetti erogatori dei servizi.



L’AMP ha già scritto a Trenitalia che la loro attuale carta dei Servizi risulta lacunosa in alcuni aspetti essenziali (quali il rimborso sotto importi inferiori a 4 euro, e la carenza negli obblighi di fruizione ed esposizione della carta stessa), e che si dovrà attenere alle disposizioni previsti dagli indirizzi regionali, nell’ottica di una maggior tutela degli utenti, sia per il contratto in essere, sia per quelli futuri.



"Con queste disposizioni – ha dichiarato l’Assessore ai Trasporti della Regione Piemonte Francesco Balocco - gli utenti del Trasporto pubblico saranno maggiormente tutelati nei prossimi contratti per l’affidamento dei servizi ferroviari. Ringrazio le Associazioni dei consumatori che partecipano al tavolo di consultazione per la collaborazione e il proficuo lavoro svolto insieme. In attesa della scadenza per la presentazione delle offerte per la procedura di confronto competitivo, prevista per il prossimo 21 Marzo, che porteranno all'aggiudicazione del Servizio ferroviario Metropolitano e alla ridefinizione del Contratto con Trenitalia per i servizi regionali, la Regione ribadisce l'obiettivo di un miglioramento del servizio e di maggiori 5 ai diritti degli utenti."