Albesi illustri nella toponomastica cittadina: dopo i fratelli Miroglio, spazi per Suor Tecla Merlo e Costanzo Bubbio

Dopo quella che presto vedrà la piazza alle spalle della cattedrale tramandare ai posteri il ricordo degli industriali Carlo e Franco Miroglio, altre due intitolazioni sono state decise dalla Giunta comunale come omaggio ad altrettanti protagonisti della storia albese, due figure che, in modo diverso, seppero dare un importante contributo alla crescita della città sotto il profilo sociale e spirituale.



La prima intitolazione interesserà l’area verde di corso Europa antistante il complesso dei Tetti Blu, tra via Franco Centro e via Dario Scaglione. Un sito poco distante dalla chiesa del Divin Maestro, inaugurata in borgo Piave nel 1963 e costruita grazie al contributo fattivo delle Figlie di San Paolo. Anche da qui la scelta di guardare a questo spazio per ricordarvi la figura di Suor Tecla Merlo, religiosa originaria di Castagnito (il Comune roerino la ha dedicato da tempo la propria scuola elementare), proclamata "Venerabile" da Papa Giovanni Paolo II il 22 gennaio 1991, indicata dalla Commissione toponomastica come "protagonista silenziosa di un’avventura inedita nella storia delle Chiesa", per "lo straordinario ruolo di mediazione svolto al fianco di don Giacomo Alberione, fondatore delle Figlie di San Paolo e di tutta la famiglia Paolina".

La targa che la ricorderà riporterà l’iscrizione "Area verde Suor Tecla Merlo

Cofondatrice delle Figlie di San Paolo (1894-1964)".



L’altra figura destinata a entrare nella toponomastica cittadina è quella del medico, primario di chirurgia e commendatore Costanzo Bubbio (1919-1998). Per ricordarlo in un luogo rappresentativo è stato individuato il piazzale antistante l’ex palazzo del Tribunale, tra viale Torino e corso Matteotti. Questa parte della città è dedicata a toponimi di scienziati e medici: nel giardino Vittime delle Foibe si erige il monumento dedicato a Bertero e Gardini, il piazzale poco distante è intitolato ad Achille Mario Dogliotti, chirurgo e cardiologo, cittadino onorario di Alba. Lo spazio antistante il tribunale ricorderà ora il medico e chirurgo, figlio del sindaco e parlamentare Teodoro, che per lunghi anni fu una delle più apprezzate figure di riferimento dell’ospedale "San Lazzaro", dove operò come primario di chirurgia dal 1972 al 1984. "La città lo ricorda e lo stima – si legge nella delibera approvata dalla Giunta comunale – per le sue qualità professionali e umane. Ha sempre lavorato per l’ospedale di Alba e per i poliambulatori mutualistici dell’Albese, anteponendo la salute dei più deboli alla carriera e al profitto personale ed esercitando sempre la propria attività a titolo gratuito. Le sue capacità professionali e le sue doti umane contribuirono al benessere della popolazione e all’ottima reputazione del sistema sanitario cittadino".



Di seguito i profili biografici dei due personaggi tracciati dalla Commissione Toponomastica.





SUOR TECLA MERLO (1894 - 1964)

Teresa Merlo nasce a Castagnito il 20 febbraio 1894 da Ettore e Vincenza Rolando. Gracile di salute, frequenta le prime tre classi elementari a Castagnito e continua gli studi fino alla 5ª elementare privatamente. In seguito i genitori, consapevoli dello stato di salute della figlia, ma anche della necessità di procurarle comunque “un mestiere”, le fanno frequentare la scuola di cucito presso il ritiro della Divina Provvidenza di Alba e in seguito in un laboratorio di Torino per diventare maestra di ricamo. Ritornata in paese, Teresa apre presso l’abitazione un piccolo laboratorio/scuola di cucito e di ricamo frequentato da diverse allieve, dimostrando uno spiccato spirito imprenditoriale. A casa Merlo non viene solo insegnata un’arte qualificata e sicura, con il lavoro si impara anche a pregare e meditare per i deboli e gli indifesi.

Teresa non passa inosservata nel suo nuovo modo di “fare impresa” e ben presto viene contattata da Don Alberione per gestire un laboratorio di cucito in Alba.

L’elenco delle nuove occupazioni si arricchisce: laboratorio femminile per esterne, rivendita di libri, tipografia e composizione, così come avviene nella tipografia “Piccolo Operato”, condotta da giovani compositori e stampatori e futuri uomini dell’apostolato.

In questo clima si formano le prime “Figlie” Angela Boffa e Teresa Merlo, che affrontano un intenso e pesante lavoro, unitamente allo studio e all’approfondimento delle tematiche religiose.

Il 29 giugno 1918 Teresa, insieme ad altre Figlie, si consacra pienamente alla vita religiosa assumendo il nome di Suor Tecla in omaggio a Santa Tecla, la Santa missionaria con San Paolo, la cui figura è riprodotta nelle vetrate della chiesa del Divin Maestro di Alba.

Inizia un intenso cammino di lavoro materiale e spirituale che la porta prima a Susa per gestire la ripresa della pubblicazione del settimanale diocesano “La Valsusa”, poi di nuovo ad Alba dove viene nominata Superiora generale. Nel 1923 le Figlie di San Paolo, con le alunne, sono una cinquantina e tutte dedite alla correzione di bozze, piegatura e rilegatura del mensile “Vita Pastorale”, dei settimanali “La Domenica” e “La Buona Parola”, de “Il giornalino” per ragazzi e ancora di bollettini parrocchiali e libri, il tutto sapientemente stampato dai Paolini.

Sempre precedute dai Paolini e, attraverso la solida pianificazione di Don Alberione, alcune Figlie partono per Roma per una nuova avventura editoriale, prima in un appartamento privato, dopo in una casa colonica fatiscente. Nulla riesce a fermare le giovani Figlie che ottengono, nonostante le iniziali resistenze, il decreto di riconoscimento della nuova congregazione religiosa, firmato il 15 marzo 1928 dal vescovo di Alba Monsignor Re. Nasce così la “Pia Societas Filiarum S. Pauli” con a capo la Maestra Tecla. La successiva attività di apertura di centri di diffusione delle pubblicazioni Paoline, voluta da don Alberione e sotto l’attenta programmazione di Suor Tecla, vede la nascita di tremila biblioteche parrocchiali che diffondono la dottrina della Chiesa con il mezzo della stampa.

Argentina, Brasile, Stati Uniti sono le prime tappe dell’evoluzione imprenditoriale sociale oltreoceano. I Paolini e le Figlie, con pari dignità e formazione professionale, iniziano, con pochissimi mezzi a disposizione, la missione della “buona stampa”.

Nei primi anni Suor Tecla segue le Figlie attraverso una corrispondenza regolare esortandole a continuare nel loro difficile cammino e nel 1936 compie il lungo viaggio attraverso l’America meridionale per constatare personalmente le già avviate attività di stampa e divulgazione di giornali e libri. Intanto altre case vengono aperte dai Paolini in Spagna, Polonia, India, Giappone, Filippine.

Nel novembre 1936 Maestra Tecla si trasferisce a Roma impiantandovi la Casa Generalizia seguita dal noviziato e studentato dei corsi di Teologia e Filosofia. Studio e formazione non come fine a sé stessi ma per farsi capire dagli altri, semplicemente e con umiltà.

In pieno conflitto mondiale Maestra Tecla riesce comunque a mantenere una continuità operativa. Appena i tempi lo permisero raggiunge nuovamente le sue suore nei quattro angoli del mondo per seguirle personalmente, manifestare la sua vicinanza, la materna presenza e aiutarle a individuare le modalità concrete con cui rendersi presenti alle necessità dei singoli Paesi.

Stati Uniti, Canada, Messico, Colombia, Cile, Argentina, Brasile: è proprio in questi viaggi che la Maestra scopre i nuovi strumenti di comunicazione e quindi accetta subito l’invito di don Alberione di iniziare a lavorare nel campo cinematografico: prima la scelta dei film già esistenti da ridursi in sedici millimetri per le sale parrocchiali, poi la produzione di film religiosi educativi in collaborazione con la Pia Società San Paolo.

Suor Tecla muore ad Albano il 5 febbraio 1964.

Il 22 gennaio 1991 Giovanni Paolo II ne riconosce l’eroicità delle virtù e ne proclamata la venerabilità.





COSTANZO BUBBIO, CHIRURGO (1919–1998)

Costanzo Bubbio nacque a Mondovì il 1° luglio 1919. Frequentò il Liceo Classico Govone di Alba e si laureò a Torino in Medicina e Chirurgia il 9 luglio 1943. Nello stesso anno conseguì l’esame di stato.

Giovane medico, nel periodo della Resistenza curò i partigiani feriti. Nell’aprile 1945 venne arrestato col padre Teodoro ad Alba dal Comando fascista RAP e poi messo agli arresti domiciliari fino alla liberazione della città.

Dopo la laurea, che conseguì il 9 luglio 1943, entrò all’ospedale San Lazzaro dove avrebbe lavorato tutta la vita. Dal 27 settembre 1946, fino alla sua morte, fu iscritto all’Albo dei Medici Chirurghi di Cuneo. Si specializzò in Chirurgia generale nel 1948, in Ostetricia e Ginecologia nel 1952 e in Ortopedia e Traumatologia a Torino nel 1954. Il 20 settembre 1963 ottenne la libera docenza in Patologia Speciale Chirurgia e Propedeutica Clinica a Roma. Nel 1972 assunse la carica di primario della divisione di Chirurgia, carica che mantenne fino al 1984.

Fu nominato socio onorario della Famija Albèisa e il 27 dicembre 1985 ricevette l’onorificenza di Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Morì ad Alba il 14 marzo 1998.