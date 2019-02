Alba Comune senza plastica: la proposta Cinque Stelle approda in Consiglio comunale

Quando si parla di rispetto per l’ambiente le pubbliche amministrazioni devono dare il buon esempio. Questo il presupposto col quale Ivano Martinetti, rappresentante del Movimento Cinque Stelle nel Consiglio comunale albese, ha proposto un’ordine del giorno – la discussione è in agenda all’assemblea in programma giovedì con inizio alle ore 18 – col quale propone che anche il Municipio langarolo aderisca all’iniziativa battezzata #PFC (Plastic Free Challenge), promossa nello scorso ottobre dal Ministero dell’Ambiente e già adottata da numerosi enti pubblici italiani, tra i quali Consigli regionali (con Lazio e Piemonte in testa), Comuni e Università.



"Le materie plastiche – si legge nella proposta lanciata dal ministro dell’Ambiente Sergio Costa – sono un inquinante che sta minacciando la sopravvivenza di ben 700 specie animali, che muoiono per ingestione di plastica scambiata per cibo. Secondo l’Unesco, la catena alimentare sta subendo danni forse irreparabili a causa dell’alta percentuale di micro particelle plastiche riscontrate nei mari e negli oceani dell’intero globo terrestre, che ingerite da pesci e crostacei finiscono sulle nostre tavole interferendo nel sistema endocrino umano. Il nostro mar Mediterraneo è stato definito, sulla celebre testata scientifica 'Nature', una “zuppa di microplastica'". La ricerca è stata portata a termine da un’equipe di biologi Ismar Cnr (Istituto di Scienze Marine Consiglio Nazionale delle ricerche) di Lerici, che ha documentato 'una media di 1.25 milioni di frammenti di plastica a chilometro quadrato, contro i 335mila del Pacifico'. Non c’è dubbio, il nostro mare sta morendo e solo noi possiamo invertire la rotta per salvarlo.

È dovere di tutti fare la propria parte. Abbiamo l’obbligo morale di cambiare le nostre abitudini quotidiane perché, come rivelano gli studi ambientali, differenziare i rifiuti non basta poiché riduce solo del 20% la presenza di plastica nei mari e negli oceani. Dobbiamo a tutti i costi ridurne il consumo se vogliamo salvaguardare la vita dell’intero pianeta".



Da qui una proposta che – anticipando i progetti di legge già allo studio del Parlamento Ue per bandire dal commercio un’articolata serie di prodotti nelle loro varianti derivate dal petrolio – impegnerebbe il Comune albese a promuovere, in tutti i suoi uffici e dipendenze, l’utilizzo esclusivo di posate, piatti, bicchieri, bottiglie e sacchetti tradizionali o in materiale biodegradabile e compostabile, con conseguente divieto di utilizzo di plastica usa e getta.

L’adesione al "Plastic Free Challenge", nei desiderata di Martinetti, dovrebbe poi accompagnarsi all’avvio di una importante campagna di informazione e sensibilizzazione della cittadinanza, così da favorire una futura estensione dell’iniziativa ad associazioni e imprese cittadine.



"E’ un’iniziativa che mi sta molto a cuore – spiega Martinetti – e che mi fa piacere sia stata ben accolta dalla Giunta come da diversi gruppi della maggioranza, che si sono detti disponibili a condividerla. Giovedì la discuteremo in Consiglio e auspico che possa rappresentare un nuovo passo avanti della nostra comunità verso una maggiore sensibilità ambientale".



"Questa proposta si inserisce bene nel percorso compiuto dalla nostra Amministrazione in tema di rispetto ambientale – commenta l’assessore Massimo Scavino –. Le tante iniziative intraprese in questi dieci anni, in ultimo sul fronte dei grandi eventi come la Fiera, dimostrano come la riduzione degli scarti e dell’inquinamento prodotto dalla nostra città sia stata da sempre una delle nostre priorità. Per questo come Giunta daremo il nostro parere favorevole, pronti a sviluppare insieme le strategie per estendere questo proposito alle realtà dell’associazionismo cittadino".