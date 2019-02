Cervere, su la maschera: torna il Carnevale a tavola

A Carnevale ogni maschera vale. Soprattutto a tavola dove a smascherare l'allegria ci pensa il buon vino portato da casa da ciascun commensale in costume di fantasia.

"Il Carnevale, in linea con la filosofia degli eventi cittadini, è un momento di coesione sociale nel segno della spensieratezza e della programmazione delle attività per l'anno iniziato. Un evento che, in queste ultime pirotecniche edizioni, un numero sempre maggiore di volontari e di famiglie ha fatto proprio partecipando attivamente con maschere molto azzeccate con le quali vengono rivisitate icone popolari di fumetti, fiabe e cartoons di ieri e di oggi. Il ruolo degli amici della Pro loco e di quanti dedicano il proprio tempo libero all'impegno per la città, si conferma ancora una volta prezioso e decisivo per promuovere la più ampia presenza e fare di Cervere una realtà da fruire nel corso dei vari mesi e stagioni. Le ragioni dello stare Insieme, e Insieme lavorare per una comunità positiva e vitale, passano anche da una gioiosa tavolata in maschera", è la dichiarazione del sindaco Corrado Marchisio e del Presidente della Pro loco Giovanni Rinero che con l'occasione ringraziano altresì la consigliera comunale Nadia Allocco, in prima linea per tutte le attività di animazione per famiglie e ragazzi.